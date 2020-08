Reclama Lear por ruta troncal

Debido a los problemas para recibir tanto a trabajadores como mercancías que presentan desde que iniciaron las obras del BRT-2, la empresa Lear reclamó al Gobierno del Estado la falta de información sobre el proyecto.

Juan Ubaldo Benavente Bermúdez, vocero en Juárez del corporativo, reiteró que no hubo información oficial por parte de las autoridades sobre las obras para que pudieran tomar precauciones.

“No nos han congregado a nosotros ni a todos los que pudieran estar afectados sobre la avenida, es a través de los medios de comunicación donde hemos visto información pero no sabemos hasta qué punto sea cierto”, dijo.

Además, explicó que restringir el horario en el transporte de carga sobre dicha vialidad traería consecuencias catastróficas para la industria, que trabaja bajo la modalidad de Just in time (Justo a tiempo).

“El Just in time es recibir los suministros con base en los tiempos de las líneas de producción y a la hora de que no llegue el producto, vamos a perder líneas”, detalló.

Señaló que es precisamente a través de la prensa como se enteraron que se va a cerrar la avenida Tecnológico durante el día al transporte de carga, por lo que insistió que hacerlo podría provocar pérdidas de líneas de producción si no reciben la materia prima a tiempo.

“Lear tiene diferentes procesos de Justo a tiempo, lo que nos va a afectar, pero aquí el punto es que no tenemos información por parte del Gobierno”, reclamó.

De acuerdo con la Coordinación General de Vialidad Municipal, para dar mayor fluidez al tráfico y debido a las adecuaciones de la zona para la construcción de paraderos, se restringe el acceso del transporte de personal y público sobre la avenida Tecnológico en ambos sentidos, desde bulevar Zaragoza hasta avenida De las Américas.

En tanto que para el transporte de carga, cuyo peso exceda las 3.5 toneladas, se tendrá un horario de circulación de 9:00 p.m. a 4:00 a.m. para carga y descarga a comercios y de la industria maquiladora.

“Nosotros no podemos parar el transporte de personal y menos el de carga en cuanto al suministro de materia prima; tenemos que reunirnos ya sea con el Municipio o el Estado. Los daños serían catastróficos porque tendríamos que parar toda la producción de la planta”, dijo.

Detalló que en dicha avenida son dos plantas las que se ubican, una en La Cuesta, con más de 2 mil 500 trabajadores, así como otra a la altura de San Lorenzo.

“Si se le quita un carril a la avenida Tecnológico de cada lado, habrá un congestionamiento mayor, que ahorita ya lo estamos viendo sin que se los quiten; sí nos vamos a ver afectados”, resaltó.

De acuerdo con Pedro Chavira, presidente de Index Juárez, al menos 22 empresas maquiladoras ubicadas a lo largo de la avenida Tecnológico enfrentan afectaciones por las obras de la segunda ruta troncal que se llevan a cabo en esta vialidad, principalmente relacionadas con la llegada de sus trabajadores a tiempo.

Comentó que además otras 15 reportan problemas para la salida y recibo de mercancías, debido a que las obras complican la logística. (Iris González / El Diario)

