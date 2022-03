Reaparecen ‘coyotes’ por lentitud en regularización

Los retrasos en la reactivación del programa de regularización de “chuecos” ante el Registro Público Vehicular (Repuve) han provocado que cada vez sean más recurrentes los casos de ‘coyotaje’, en donde estafadores se hacen pasar por agentes aduanales o instalan supuestos módulos de registro para atraer a sus víctimas con el engaño de que harán el trámite.

De acuerdo con Nora Elena Yu Hernández, presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales (AAA), desde que inició el programa de regularización el organismo recibe alrededor de dos reportes a la semana en los que se indica la aparición de estafadores, sin embargo, refirió que la Fiscalía General del Estado podría tener cifras todavía más elevadas de denuncias contra ‘coyotes’.

“Son muchos los casos, la Fiscalía muy seguido nos manda preguntar sobre nombres y domicilios de algunos de ellos para verificar si son agentes aduanales y obviamente identificamos a los que no lo son”, comentó.

Continuó: “Nosotros advertimos de esta situación y ahí está pasando, para los pillos hay de todo y la autoridad debería perseguirlos porque ostentarse con una profesión falsa es ilegal. La autoridad debería llegar a estos establecimientos que dicen ser agencias aduanales y pedirles la patente y toda la documentación; sigue habiendo casos de estafadores, a nosotros nos llegan por lo menos dos a la semana”.

La representante de la AAA indicó que para marcar una diferencia, en aquellos módulos instalados por instancias municipales y agencias aduanales que participaron en la primera etapa del programa, a las personas que iniciaron el trámite, se les dio seguimiento hasta concluirlo o se les hizo la devolución del dinero tras los cambios publicados hace 15 días en el Diario Oficial de la Federación.

Por otra parte, personal de Repuve ha indicado que en los últimos días personas han acudido a los módulos para solicitar información sobre el proceso de regularización, indicando que ya hicieron el proceso y pagaron cantidades que van desde los 4 mil hasta 8 mil pesos a supuestos agentes aduanales, quienes los refieren a dicha instancia para continuar el trámite, momento en el que la víctima se da cuenta de que fue estafada, ya que la documentación entregada no es válida.

“Sí llega mucha gente así, diciendo que ya pagó y todo, pero ¿cómo va a ser eso, si todavía no empezamos a recibir los trámites?”, comentó uno de los trabajadores de Repuve que prefirió omitir su nombre.

Dijo que a veces los supuestos pedimentos son falsos o la documentación no corresponde.

“En esos casos, les hemos exhortado a acudir a la Fiscalía para que interpongan una denuncia, porque incluso llaman al número del supuesto agente aduanal y ya no les contestan. Sí está feo porque nosotros no podemos hacer nada en esos casos, pero cuando se acerca gente a pedir información, les decimos que tengan cuidado, que no den dinero a ningún intermediario, ya que el trámite se hará sólo a través de Repuve y que se mantengan atentos a cambios y actualizaciones para que no sean víctimas de engaños”, advirtió.

De acuerdo con la coordinadora regional de Repuve, Paulina Ramos, durante esta semana se sostuvieron reuniones para revisar la parte logística del proceso y definir a partir de cuándo podría reactivarse la regularización, así como la sede oficial para concentrar todos los trámites, sin embargo, ayer se intentó establecer contacto para conocer las actualizaciones de las reuniones, sin que se obtuviera respuesta hasta el cierre de esta edición.

Ramos ha indicado que hasta el momento el proceso es que el contribuyente deberá solicitar su cita de forma electrónica, llenando sus datos personales y los del vehículo. En caso de no detectarse ninguna anomalía, la persona deberá hacer el pago de 2 mil 500 pesos en las instancias autorizadas y posteriormente acudir ante Repuve con su título, una carta de manifiesto de decir la verdad (disponible en el sitio web) y el comprobante de pago.

Si algún contribuyente presenta dudas sobre la regularización, puede acercarse a los módulos de Repuve instalados en la Recaudación de Rentas de Pueblito Mexicano, Mitla, El Mezquital y El Paseo para solicitar más información.

Para la regularización, el usuario debe llenar un formato que puede descargar en el enlace http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/mupea_formulario_multiple. Además, deberá presentar los documentos que correspondan, así como la constancia de pago del aprovechamiento de 2 mil 500 pesos que refiere el artículo 3, fracción V del decreto.

