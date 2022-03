Llevan alumnos casi un año sin luz

Ciudad Juárez.— Hace casi un año la energía eléctrica de la escuela primaria Francisco J. Mujica fue suspendida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque el plantel contaba con una conexión irregular que generó una deuda de más de 150 mil pesos, y a pesar de los trámites realizados ante diversas dependencias, hasta el momento no ha logrado restablecer el servicio.

La misma situación se registró en otros planteles educativos: durante el período de la pandemia por Covid-19 la luz fue cortada en la primaria Moctezuma por falta de un contrato ante la CFE; lo mismo sucedió en la escuela Ford 160, a la cual se le suspendió el servicio al contar con una conexión irregular, y en el Jardín de Niños Revolución, donde la falta de pago por parte de Gobierno del Estado provocó el corte.

“En mayo del 2021 fue la Comisión a cortar la luz porque había un adeudo de 157 mil pesos, dijo que solicitaron a la Secretaría de Educación que se regularizara, pero no hizo nada, por eso la cortaron. Desde ese día he hecho los trámites, llevando los oficios, y siempre dicen los mismo, que ya mero, que en eso están, pero no se hizo nada”, dijo la directora, Griselda Soto.

Desconocían irregularidad

La escuela, ubicada en la colonia Infonavit Jarudo, se construyó hace aproximadamente tres décadas; desde entonces el terreno se dividió en dos secciones para atender a los estudiantes del turno matutino y vespertino, pero con el tiempo terminaron por unirse, lo que provocó que hubiera dos instalaciones eléctricas distintas, sin que el personal educativo supiera que las conexiones eran irregulares.

Incluso, la pasada administración le sugirió que esperara al cambio de Gobierno para que obtuviera una solución, por lo que a partir de agosto del 2021 –cuando la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) aprobó el regreso presencial a las escuelas– estudiantes y docentes se vieron obligados a trabajar en el plantel sin energía eléctrica, a pesar de las altas temperaturas registradas en la temporada.

Ante la situación, el titular de la SEyD Zona Norte, Maurilio Fuentes, explicó que actualmente tienen detectados a tres planteles en este municipio y dos más en Chihuahua a los que la CFE les suspendió el servicio a causa de tomas irregulares de electricidad, por lo cual la dependencia ha estado trabajando con el objetivo de restablecer el servicio.

Sergio Romero, contador del Departamento de Planeación de la SEyD, acudió a las oficinas de la CFE Zona Norte, en la ciudad de Torreón, con el objetivo de establecer un acuerdo que permita reconectar la energía eléctrica en las escuelas, mientras la Secretaría de Hacienda gestiona los pagos correspondientes, informó Fuentes.

“Las escuelas a las que se les corta la energía efectivamente es por adeudos y/o conexiones ilícitas, lo que representa un detrimento en las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad”, dijo el portavoz en la Zona Norte, Víctor Barba.