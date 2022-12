Ratifican detención contra hombres acusados de secuestrar a migrantes

Ciudad Juárez.- El juez de Control, Carlos Jaime Rodríguez García, calificó y ratificó legal la detención y retención de Luis Alejandro C. R., conductor de la camioneta marca Ford Econoline, sin placas de circulación, y de Carlos Daniel F. V. guiador de un vehículo Jeep Cherokee, vehículos en los que presuntamente viajaban ciudadanos extranjeros privados ilegalmente de la libertad.

La agente del Ministerio Público (MP), adscrita a la Unidad de Delitos contra la Salud, expuso ante el juzgador que la acusación contenida en la causa penal 9570/22, refiere que los agentes realizaban el patrullaje preventivo cuando atendieron la llamada de auxilio recibida en el 911.

En tránsito observaron dos vehículos y pasajeros que les hacían señas, por lo que interceptaron los vehículos y los conductores trataron de correr pero fueron detenidos.

La MP expuso que una de las pasajeras dijo a los agentes estatales que habían sido privadas de la libertad varias personas y obligadas a subir a esos vehículos, mientras que el chofer fue lesionado. Los preventivos acudieron al punto donde se encontraba el chofer el cual en el punto identificó a los detenidos como sus agresores.

Ambas personas, que ingresaron anoche al Cereso 3, cuentan con un defensor particular el cual expuso en su momento que la detención realizada por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal no cumplía con los para parámetros de la flagrancia (artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales), al referir que no coincidían las coordenadas de los puntos donde fueron las intervenciones.

Además dijo que el chofer en un reconocimiento realizado después de su arresto no identificó a uno de los choferes.

Tras los debates entre la defensa legal y la parte acusadora, el juzgador expuso que no pasaba por alto las manifestaciones del defensor, el cual refirió que en el parte informativo elaborado por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal no estaba apegado a la lógica de la flagrancia.

Manifestó que la policía “primero detiene y luego investiga” y que él participó en el segundo reconocimiento del chofer, sin embargo no indicó día, hora, ni mayores datos sobre estos reconocimientos.

Expuso que las declaraciones vertidas por las víctimas, en este caso el chofer y dos migrantes, guarda congruencia con los términos de la flagrancia, por lo que calificó y ratificó la detención de los dos hoy retención de Luis Alejandro y Carlos Daniel, así como también la retención en el Cereso 3.

El juez determinó un receso, sin precisar el tiempo del mismo; al reanudarla continuarán con la formulación de imputación contra ambos detenidos.