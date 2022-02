Quintas ojos de la Casa, tierra fértil y de oportunidades

En un extenso terreno fértil que adquirió hace poco más de dos años, Efraín Montes encontró la oportunidad de emprender un proyecto que cambiará su vida.

De inicio, quien se dedica a la rehabilitación y venta de propiedades vio factible comprar un predio en Quintas Ojo de la Casa, situado a pocos kilómetros de Samalayuca, cerca de la ex hacienda, ojo de la casa con el objetivo de crear allí un espacio para el esparcimiento y disfrute de la familia.

No obstante, al percatarse de las bondades del entorno natural en el que se encuentra, decidió construir un invernadero e iniciar la siembra de chile chiltepín.

“Estamos experimentando la fuerza y capacidad de adaptación de la planta para iniciar con el proyecto de manera formal”, compartió Efraín Montes.

Agregó que al llegar a Quintas Ojo de la Casa comenzó a delimitar su terreno, el cual pudo adquirir gracias a las facilidades que le brindaron los desarrolladores.

“Hubo mucha disponibilidad en cuestión de la compra venta. Después me salió la oportunidad de expandirme otros mil metros cuadrados a lo que tenía planeado y fueron muy accesibles, igual con la escrituración, en cuanto liquidé mi espacio me dieron los documentos”.

El terreno en el que Montes planea sembrar otras plantas está en un desarrollo que cuenta con la red de distribución de agua más grande de la región, más de 15 kilómetros de tubería de infraestructura propia, es decir, independiente a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

“De donde se delimita mi terreno a donde está la tubería serán unos 25 centímetros, ahí tengo el agua, no tengo ningún problema de abasto. Lo que estoy buscando en mi proyecto es la sustentabilidad respecto al recurso hidráulico, estamos tratando que la planta reciba el trato óptimo pero sin gastar el recurso de manera irresponsable”.

Fascinado con el ambiente campirano en el que ha decidido instalarse, aseguró disfrutar tanto su terreno que al menos cuatro días de la semana los pasa allá, ya que trasladarse de Ciudad Juárez a Samalayuca le lleva menos de una hora.

Ahora que realizó la plantación de chile chiltepín y que está a la espera de ver los resultados, Montes planea instalar una pequeña granja con gallinas ponedoras, para consumo de la familia.

“Ya plantamos, ya estamos regando, vamos en la etapa del conocimiento de la planta, de sus nutrientes y como está adaptándose al terreno. Uno podría imaginase que en Samalayuca no se daría un cultivo, antes de comprar me imaginaba las dunas, la arena, pero no, el espacio tiene tierra próspera para el cultivo de árboles frutales y de ornato. Aquí he visto terrenos que siembran calabaza, sandía, son tierras muy productivas”.

Las bondades del entorno en el que se ubica Quintas Ojo de la Casa, apuntó, brindan la oportunidad de emprender un negocio, sea en el ramo de la agricultura o en el turístico.

“Nos abre el panorama a muchas personas de hacer nuestro negocio, aunque sea a una escala pequeña, pero se da la oportunidad”.

