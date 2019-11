Quiere quedarse aquí 44% de los migrantes

Ciudad Juárez— Una encuesta realizada por académicos de diferentes instituciones entre los migrantes extranjeros que han llegado a esta ciudad de octubre de 2018 a octubre de 2019, arrojó que el 44 por ciento de ellos pretende quedarse a vivir en este país.

Ante estos resultados, tanto los investigadores como las diferentes instancias de gobierno que atienden el tema de la migración en esta ciudad, desarrollarán una propuesta para solicitar al Gobierno federal que realice un programa de regularización para todas estas personas, dieron a conocer en conferencia de prensa.

La encuesta se realizó en octubre pasado entre mil 69 extranjeros que se encuentran en albergues como el Leona Vicario y Casa del Migrante, entre otros, así como el retorno MPP y el Centro de Atención a Migrantes, se indicó.

La “Encuesta a migrantes internacionales en tránsito a través de Ciudad Juárez” fue realizada por el Grupo Interdisciplinario en Temas Migratorios (GITM), integrado por investigadores del Colegio de Chihuahua (Colech), Colegio de la Frontera Norte (Colef), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y la Universidad Autónoma de Chihuahua.

La Organización Internacional de las Migraciones (OIM), El Instituto Nacional de Migración (INAMI), el Centro de Atención a Migrantes Leona Vicario, el Consejo Estatal de Población (Coespo) y varios albergues participaron en el acercamiento de los investigadores con los extranjeros.

“Una parte de lo que queremos saber es qué va a pasar con esas personas, si se piensan quedar en México, si piensan trabajar, si el proceso de solicitud de asilo a Estados Unidos al final no se lleva a cabo”, mencionó Rodolfo Rubio Salas, investigador de El Colef.

De las personas entrevistadas, 271 son de Guatemala, 345 de Honduras, 122 de El Salvador, 206 de Cuba, 25 de Nicaragua, 72 de Ecuador, 22 de Venezuela y seis de otros países, indica el documento.

Aunque el 44 por ciento de las personas entrevistadas dijeron que están pensando quedarse en México, se encontró que entre más tiempo han pasado en esta ciudad, es más alta la posibilidad de quedarse.

Por ejemplo, quienes tienen un mes o menos desde que salieron de su país, el 38 por ciento dijo estar considerando la posibilidad de quedarse; mientras que las personas que llevan más de seis meses, la posibilidad aumenta a dos de cada tres migrantes.

Por nacionalidad, destacan por encima de los demás, las personas originarias de Cuba; más del 70 por ciento dijo que se quedarán en México.

Sobre la pregunta de qué piensan hacer en caso de no poder continuar con la solicitud de asilo en Estados Unidos, una tercera parte del total dijo que piensan regularizar su estancia en México, casi el 30 por ciento mencionó que no sabe o no tiene muy claro todavía qué hacer; cerca del 20 por ciento dijo que considerarían la posibilidad de regresar a sus países y poco más del 10 por ciento piensa cruzar sin documentos al vecino país.

Rubio Salas, destacó que el Gobierno federal implementó un programa de regularización de extranjeros el pasado 1 de octubre, sin embargo sólo contempla a quienes ingresaron al país antes de 2017, por lo que gestionarán para que el programa se extienda a quienes llegaron en el último año, ya que son la mayoría.

“Estando regularizados es más fácil que entre al mercado de trabajo formal ese 60 por ciento que dice que ya está trabajando o que quiere trabajar. Yo creo que las instancias pueden sentarse y buscar los mecanismos de cómo insertar a esas personas en el mercado de trabajo”, agregó.

La propuesta se encuentra en proceso de diseño y podría estar lista en los próximos 15 días, según indicaron los académicos.