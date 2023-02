‘Que pague, junto con Calderón’: madres de Villas de Salvárcar

Ciudad Juárez.— El fallo condenatorio que un jurado en Nueva York emitió contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado de ayudar y dar protección al Cártel de Sinaloa, fue bien recibido por Luz María Dávila, la madre de familia que perdió a sus dos hijos en la masacre de Villas de Salvárcar, ocurrida el 31 de enero del 2010 en esta frontera.

“Que pague lo que él hizo, que paguen por lo que hicieron empezando por Felipe Calderón Hinojosa”, dijo la mujer que aquí confrontó al entonces presidente de la República en esta frontera en una reunión a la que acudió también el exservidor público que encabezó la “guerra contra las drogas”, en el sexenio panista.

Las palabras de Luz María Dávila son recordadas aún. La madre fue la única persona que cuestionó la actuación de Calderón Hinojosa que llamó pandilleros a las víctimas, la mayoría de ellos estudiantes y deportistas.

¡No voy a guardar silencio porque es la verdad!, No, no, discúlpeme señor presidente, yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es, porque aquí, son más de dos años que se están cometiendo asesinatos… yo quiero que esto sea el Juárez de antes, no es justo, mis muchachitos estaban en una fiesta. Quiero que usted se retracte de lo que dijo, que eran pandilleros. ¡Mentira! Uno de mis hijos estaba en la UACH y el otro estaba en la prepa… estudiaban y trabajaban, le apuesto a que, si a usted le hubieran matado un hijo, usted hasta debajo de las piedras buscaba al asesino, siendo que como yo no tengo recursos, yo no los puedo buscar… siempre dicen lo mismo, el Ferriz, el Baeza...”, gritó la madre de familia es ese entonces durante una visita del entonces presidente de México a esta frontera.

“Dicen que fueron pandilleros, que fueron pa’ las drogas, y ahora ¿ellos qué? ¿Ahora ellos dónde están? ¿Dónde está ahorita? ¿Está recluido? No. ¿Dónde está Calderón? Después de todo el daño que hizo y de todo, dónde anda ahorita, discúlpeme pero yo con mi dolor, esa gente ahorita está como las ratas, escondiéndose, porque no asumen su responsabilidad. Pero bueno, solitos van cayendo”, dijo en breve entrevista ayer.

“No tengo más qué decir, más que qué bueno, que están cumpliendo con lo que hacen, y ya (…) Tarde o temprano todo sale a la luz. Yo me quedo con ese dolor tan grande de haber perdido a mis hijos, desgraciadamente no los tengo, pero igual, ellos están pagando y van a seguir pagando por todo lo que han hecho”, aseveró.

Las acusaciones de protección al Cártel de Sinaloa por parte del gobierno de Felipe Calderón no son nuevas.

Agentes de la entonces Policía Federal en Juárez acusaban púbicamente a sus mandos de proteger al grupo delictivo creado por Joaquín Guzmán Loera, sin que se realizara una investigación a fondo.

Cientos de federales se rebelaron en el hotel “La Playa”, donde incluso encontraron droga y dinero en las habitaciones de los mandos.