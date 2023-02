Preocupan redadas del INM; son denunciadas por migrantes

Ciudad Juárez.- Las redadas por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y la persecución de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) denunciadas por migrantes extranjeros que esperan poder ingresar a Estados Unidos a través de Ciudad Juárez, “son focos rojos que preocupan muchísimo”, alertaron líderes de la Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Juárez y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“No se pueden violar los derechos humanos de los migrantes, nunca una Ley puede estar sobre del ser humano, nunca, porque entonces ahí ya dejaría de ser Ley, sería persecución, sería violación y sería como alguien que quiere quitar y quiere aplastar… desde el evangelio, desde nuestra misión humanitaria nunca vamos a permitir que la Ley esté o aplaste o viole los derechos humanos de nuestros hermanos y nuestras hermanas migrantes”, denunció el sacerdote Francisco Javier Calvillo Salazar.

En una rueda de prensa que se llevó a cabo este martes en las oficinas de la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, el director de la Casa del Migrante y coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Juárez dijo que las redadas del INM es un tema que les preocupa, por lo que llamó a las autoridades al dialogo y la coordinación.

“Nos preocupa, nos inquieta porque creo que hemos puesto nuestro granito de arena para todos estos hermanos y hermanas. Aclarar, no somos enemigos, no queremos señalar, al contrario, yo tengo 23 años en la migración y han habido delegados en el Instituto de Migración, ha habido de Relaciones Exteriores, ha habido de Gobernación, que siempre se trabajaba en conjunto. Y ahorita a lo mejor hay algunos malos entendidos, que podamos ser enemigos, y no. Nunca podremos ser enemigos nosotros que trabajamos por toda esta población, al contrario”, destacó Calvillo Salazar.

El presidente local de la Coparmex, José Mario Sánchez Soledad, hizo además un llamado al secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, y a la diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz, presidenta de la Comisión Asuntos Frontera Norte, para sostener una reunión y poderles dar a conocer la realidad actual de la migración en Ciudad Juárez.

“Creemos que la única manera de poder resolver esto es a través del trabajo unido y respetándonos nuestras funciones, queremos mandar un mensaje tanto a la gobernadora, Marú Campos, como al señor presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar; al secretario Ebrar y a la diputada Vargas, que nos ayuden a fortalecer la coordinación que debe de haber para poder atender de una mejor manera esta crisis migratoria”, pidió el empresario.

Aunque actualmente más de 2 mil personas permanecen en los albergues de esta frontera, miles más están viviendo en cuartos de renta, hoteles de la Zona Centro, iglesias cristianas e incluso en tapias, pero han asegurado se sienten perseguidos por las autoridades, principalmente municipales y federales.