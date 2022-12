Pide Eva salud para su esposo

El deseo navideño de Eva Castro Sáenz es que su esposo Saturnino tenga salud, ya que desde hace meses se encuentra muy grave y los médicos no le dan esperanzas de sanar, sin embargo, así debe salir a trabajar pues sus recursos no les alcanzan para cubrir los gastos de renta, comida y medicinas.

La pareja de adultos mayores vive en una casita pequeña con su hija y sus dos nietos: Luis Antonio, de ocho años y Ángel Manuel, de cinco, que tienen el deseo de recibir un obsequio durante Navidad, aunque por la situación que los aqueja esto será complicado.

PUBLICIDAD

Eva también contó que no cuenta con un calentón para mitigar las bajas temperaturas, por eso durante los días fríos su hogar está muy helado, por lo que le gustaría ser apoyada con uno.

“No tengo calentón, no tengo nada, yo quisiera que me apoyaran con un calentón”, dijo la entrevistada.

Sobre don Saturnino, de 52 años de edad, cuenta que fue hace seis meses que enfermó de un resfriado que se complicó provocándole un importante deterioro a su salud, lo que le exige reposo, pero no ha podido dejar de laborar ante la necesidad de pagar los gastos de su familia.

“Tiene seis meses enfermo pero ya tiene sus piernas muy hinchadas, los doctores nos dicen que tiene una arteria tapada y necesita mucho reposo pero no lo tiene porque si él reposa quién sostiene la casa”, dijo Eva, de 61 años, quien añadió que ya le ha sugerido a su esposo dejar de trabajar.

Compartió que para apoyarlo hace tortillas de harina en su hogar y las vende a una tienda que está por su domicilio, que se ubica en la colonia Granjas de Chapultepec número 435, así como a los vecinos que le hacen pedidos para apoyarla.

“Yo sé hacer tortillas de harina, hago las tortillas de harina para vender aquí, hago como cuatro o cinco kilos, en una tiendita vendo dos y con la gente de aquí mismo se acaban, hay veces que no tengo y las preparo rápido para vender”, expresó Eva.

“Me ayuda mucho este dinero porque sirve para llevar a mi esposo al doctor, comprar mandadito, sí me ayuda mucho”, añadió.

Detalló que la noche de Navidad acostumbran a pasarla en familia, y con poco, intenta reunir lo necesario para preparar tamales o buñuelos, aunque para ella lo más importante es la unión en esta fecha.

Recordó que el año pasado no tenía planeado celebrar, pero gracias al apoyo de las personas de buen corazón que le donaron alimento fue como pudo festejar en compañía de sus seres queridos: su esposo, hijos y nietos.

“Nos la pasamos muy bien en compañía de mis nietos e hijos, si Diosito me ayuda yo les hago sus tamalitos de dulce, verde y de rojo, cuando no hay más, les hago buñuelos”, dijo.

El mayor deseo navideño para Eva es ver a su esposo sano, ya que ha recibido muy malas noticias por parte de los médicos, quienes no le dan buenas esperanzas sobre el estado de salud de don Saturnino, con quien tiene 13 años de casada.

“Ahora que él está enfermo yo quisiera que me apoyaran con un trabajito para poder hacerlo aquí en casa y que ya no trabaje, para estar más a gusto y estar al pendiente de él; ya no puede con sus pies, le agarra una tos y ya avienta sangre y yo tengo miedo de que se me vaya a ahogar”, mencionó.

Si usted desea apoyar a Eva y a su esposo Saturnino puede hacerlo con una despensa, calentón, cobijas, o cualquier otro obsequio que usted desee brindarle a la familia.

Para mayor información sobre este caso puede comunicarse al número de teléfono (656) 608-1849 con Eva Castro Sáenz.

sgallegos@redaccion.diario.com.mx