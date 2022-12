Exigen agilizar la búsqueda de Yazmín

Ciudad Juárez.- Con cartulinas que mostraban diferentes mensajes como: “Viva se la llevaron, viva la queremos”, o “Exigimos justicia” fue como familiares, amigos y comunidad de Riberas del Bravo se manifestaron de manera pacífica para exigir a la Fiscalía General de la Mujer agilizar la búsqueda de Yazmín León Osorio, madre soltera de 43 años de edad que desapareció el pasado 14 de diciembre.

Fue a las 2:00 de la tarde que se tuvo una misa en honor a Yazmín en las instalaciones de la parroquia El Señor de los Milagros ofrecida por el presbítero Jesús Salinas, quien pidió por la paz de Riberas del Bravo y la pronta localización de la mujer de 43 años de edad.

PUBLICIDAD

“Ante la incertidumbre y no saber qué hacer, dirigirnos a Dios; nos duele esta situación, es una hermana nuestra que está pasando por momentos difíciles y estamos fastidiados y venimos ante Dios y ofrecemos nuestras oraciones y súplicas”, dijo el sacerdote durante la homilía.

La ceremonia religiosa estuvo encabezada por Eleazar León y Guadalupe Osorio, padres de Yazmín, quienes se mostraron agradecidos con la comunidad católica de Riberas del Bravo que se unió a favor de su hija.

Detallaron que su hija es una mujer responsable y madre soltera de una adolescente de 17 años de edad y un infante de 3. Además, desde hace ocho años trabajaba como conductora de plataforma digital y era la manera en que sacaba adelante a sus hijos.

“Hoy es el quinto día que no sabemos nada de ella, mi hija era una persona muy responsable, madre soltera y muy trabajadora por ver por sus padres y sus hijos, no se vale que por envidia, coraje, o no sé por qué, ella es una persona trabajadora y limpia”, dijo entre lágrimas Guadalupe, madre de Yazmín.

Al finalizar la ceremonia religiosa, familiares, amigos y comunidad partieron en camiones y vehículos particulares al Puente Córdova de las Américas, último lugar donde fue vista la mujer, así como a la Fiscalía de la Mujer, que se ubica en la calle Durango y bulevar Zaragoza, en donde pedirán a las autoridades para que apresuren la búsqueda de la madre soltera.

Detallaron que hasta el momento sólo han encontrado su teléfono celular, y exigen a la Fiscalía realizar un mejor trabajo para localizar a Yazmín, ya que no han obtenido mucha información desde el día de su desaparición.

“Que se pongan a trabajar y hagan el valor necesario para que entren a donde tienen que entrar, no hay otra cosa, porque nosotros les dimos la pista donde tiraron el teléfono y nos contestan que no pueden entrar porque es zona federal”, dijo su padre.

Indicaron que Yazmín viajaba en su auto Sentra color gris oscuro cuando desapareció, y hasta el momento no saben nada del paradero de la mujer ni de sus pertenencias.

Yazmín tiene una estatura de 1.62 metros, peso de 62 kilos y es de tez morena clara, así como complexión regular.

La mujer tiene cabello lacio oscuro, ojos color café oscuro, cara ovalada, labios regulares y nariz recta y regular, de acuerdo con las señas particulares que brinda la Fiscalía de la Mujer.

sgallegos@redaccion.diario.com.mx