Pide apoyo para luchar contra leucemia

Ciudad Juárez— Familiares y amigos de Diana Terry solicitaron el apoyo de la comunidad para que acudan a la kermés a favor de la mujer, que se celebrará el próximo domingo 6 de marzo, con el objetivo de reunir fondos para que continúe con sus tratamientos.

Diana, de 23 años de edad, fue diagnosticada con leucemia el 2 de noviembre del año pasado, y requiere ayuda para costear sus tratamientos y estudios que necesita para poder seguir en la lucha contra esta enfermedad.

Mencionó que ha sido difícil y doloroso tener que enfrentar la leucemia, pero agradece el apoyo que su familia y amigos le brindan diariamente para poder encarar este complicado momento en su vida.

Cansancio excesivo y dolor de cabeza fueron algunos de los síntomas que alertaron a la mujer, quien por consejo de su madre acudió a realizarse una revisión médica, donde confirmó que algo andaba mal con su salud.

“Hacía actividades como meterme a bañar y me sentía muy cansada, eso se me hizo muy raro, le comenté a mi mamá y me dijo que me fuera a checar… me fui a hacer estudios y me dijeron que estaba muy baja en mis plaquetas; ha sido un proceso muy difícil, largo y doloroso, pero lo tomo de la mejor manera”, dijo.

Dicha kermés se llevará a cabo a partir de las 12:00 del mediodía del 6 de marzo en la calle General Monterde #1391, en la colonia Melchor Ocampo. En el evento habrá venta de alimentos como hamburguesas, enchiladas, flautas, tacos de discada, chilindrinas, tostaditas preparadas y dorinachos, se dio a conocer.

Además, varios grupos musicales participarán en la kermés, como Ngaño, la Dinastya Sierreña, Alto Legado, los Socios de Juárez, Renovación Sagrada, Proyecto 9, así como el ballet folklórico Makawi, por mencionar algunos.

Diana señaló que a causa del Covid-19 tuvo que poner en pausa por tres semanas sus quimioterapias, ya que este virus ocasionó que no funcionaran de manera adecuada sus tratamientos, por lo que su salud se vio afectada.

Será en el mes de abril cuando espera poder realizarse un tratamiento con los fondos que se recauden en esta kermés, mismo que será en la ciudad de Monterrey; dependiendo de los resultados, podrá conocer si ha tenido una mejoría en su salud o aún existe la presencia de células cancerosas.

Si usted quiere apoyar a Diana Terry, también lo puede hacer a través de una trasferencia bancaria al número de cuenta BanCoppel 4169 1608 2762 0155.

Para más información, puede ponerse en contacto con la paciente en el número de teléfono (656) 553-2762.

