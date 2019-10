'No ofrecer el tamiz puede poner en riesgo el desarrollo de los bebés'

Ciudad Juárez.- Omiso y negligente está siendo el Estado al no brindar a la población el servicio de tamiz metabólico en el Hospital de la Mujer, indicó Leticia Chavarría, integrante del Comité Médico Ciudadano.

En entrevista, precisó que el no ofrecer dicho tamiz puede poner en riesgo el desarrollo de los menores de esta frontera, ya que de no hacerse a los pequeños, éstos pueden no prevenir a tiempo enfermedades congénitas de daños irreversibles, como retraso mental, hipotiroidismo o hiperplasia suprarrenal.

De acuerdo con personal del área de tamizaje abordado en recorridos, “hace más de un mes” faltan insumos para ofrecer el tamiz metabólico a los recién nacidos, por lo que a las madres se les está sugiriendo hacer dicho tamiz en el Hospital de la Familia, donde se les cobra 350 pesos por el servicio que no siempre pueden costear debido a limitaciones económicas, ya que algunas son menores de edad.

“Es una prioridad el bebé, es una prioridad y se le debería estar atendiendo como tal porque esto a largo plazo es un costo para la sociedad en general porque un niño con una discapacidad, intelectual o física, genera una carga emocional, primero para la familia, y económica, para el Estado también”, dijo Chavarría.

Archivos periodísticos refieren que el pasado mes de abril, el servicio de tamizaje se canceló cuatro días, lo que según personal del Hospital del Mujer afectó a cerca de 150 niños recién nacidos que se quedaron sin la atención, que les fue reagendada. La suspensión, según se documentó, se debió a una determinación federal de cancelar el tamiz para mejorar el servicio de licitaciones sin anticipar una solución inmediata.

Ante esto el Gobierno del Estado firmó un contrato con una empresa, cuyo nombre no fue brindado, para el restablecimiento del servicio que se dio una vez más a los fronterizos. Sin embargo, se canceló otra vez.

“Es una omisión, es una negligencia que se paga a la larga mucho más, no únicamente en cuestión económica sino en la carga emocional y familiar para los niños, y en su calidad de vida. La vida de los niños queda afectada por el resto de sus días en algunos casos (…) Es un derecho, (la gente) debe exigir su derecho, hay que exigirlo. La salud pública es un derecho, y más que nada en los niños y niñas. La salud ha sido una de las áreas más afectadas en recursos. La salud debe ser lo principal en la población”, señaló.