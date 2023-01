Necesita Sandra $120 mil para cirugía; pide ayuda de la comunidad

Ciudad Juárez.- Una cantidad de 120 mil pesos es lo que necesita Sandra Angélica Rivas Sánchez para ser intervenida quirúrgicamente, luego de que le fueron detectados miomas en la matriz, según explicó la mujer de 33 años de edad.

“Cuando me enteré fue algo impactante saber que puede ser cáncer”, dijo la mujer que es madre de tres hijos.

Mencionó que el único ingreso para sostener su hogar es el sueldo que su esposo obtiene como mecánico, lo que es poco para la cantidad de 120 mil pesos que debe reunir cuanto antes, ya que conforme pasa el tiempo su salud se va agravando y el problema se puede convertir en cáncer.

“Me dijeron que la cirugía era urgente y ya me hice los últimos exámenes y me dijo el doctor que me ponen la fecha para la cirugía cuando ya tenga el dinero”, dijo Rivas Sánchez.

Si usted desea apoyar a Sandra Angélica Rivas Sánchez puede hacerlo a través del número de tarjeta BBVA 4152 3138 4405 7070, a nombre de la madre de familia.

Para mayor información sobre este caso puede comunicarse al número de teléfono (656) 497 2094.