Multarán hasta con 2 mdp a quienes tiren basura en espacios públicos

Ciudad Juárez.- Hasta con dos millones de pesos podrán ser sancionadas las personas que tiren basura en espacios públicos, advirtió la dirección de Ecología.

César Díaz Gutiérrez, titular de la dependencia, informó que colocarán en diferentes predios carteles que invitan a la denuncia ciudadana, alertando a quienes acostumbran tirar desechos para que se abstengan de hacerlo.

Dijo que la sanción va desde los 20 a los 20 mil UMAS (Unidad de Medida y Actualización), que su equivalente es de 2 mil pesos a los 2 millones de pesos.

Señaló que estas reglas se encuentran en el Reglamento de Ecología, pero no se habían venido aplicando por cuestiones de la pandemia de Covid-19, pero no hay justificación, pues los ciudadanos tenemos la obligación de mantener limpio nuestro entorno y no podemos tirar basura en espacios ajenos, por lo que quien sea sorprendido en flagrancia, podrá incluso ser detenido.

El funcionario dijo que las acciones también responden a la petición reiterada por parte de ciudadanos en algunos sectores donde se tiene esta problemática, por lo que se estará trabajando a través de la denuncia al número telefónico de emergencia 911, o bien en la aplicación WhatsApp al número 656-570-8120.

En estas prácticas ilegales es común que las personas tiren basura común, animales muertos, muebles, escombro, entre otros materiales y dependerá de esto la sanción que les sea aplicada, dijo.

El director de Ecología dijo que actualmente tienen 250 carteles para ser repartidos en puntos donde ocurra este problema, pero también se buscará pintar algunas bardas con la misma leyenda invitando a presentar denuncia contra quienes tiran basura.