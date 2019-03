Migrantes rebasan albergues y a CBP

Ciudad Juárez— La crisis migratoria ya rebasó la capacidad de ambos lados de la frontera. En Juárez, 3 mil personas que esperan ingresar a Estados Unidos para solicitar asilo político mantienen saturados los albergues, y todos los días llegan entre 70 y 100 más.

A la vez, cientos de indocumentados son detenidos diariamente por la Patrulla Fronteriza Sector El Paso.

Ante esta situación los centros de procesamiento en El Paso se encuentran a su máxima capacidad, por lo que la Patrulla Fronteriza instaló temporalmente tres casas de campaña debajo del puente internacional Paso del Norte, para brindar refugio a los viajeros.





De acuerdo con el sacerdote Francisco Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante, Juárez se está convirtiendo en un “cuello de botella”, ya que todos los días llegan entre 70 y 100 personas para enlistarse a ser recibidas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), pero “a veces son llamados 5, 10, 20 o a veces no piden”.

Hasta la mañana de ayer sumaban 6 mil 593 migrantes los que había ingresado por el Puente Internacional Paso del Norte de octubre del año pasado a la fecha, pero otros 3 mil mantienen saturados la Casa del Migrante, la iglesias cristianas El Buen Pastor y Solus Christus y el gimnasio del Colegio de Bachilleres, además de algunos que se encuentran repartidos en hoteles y otros sitios de la ciudad.

Ramiro Cordero, vocero de la Patrulla Fronteriza sector El Paso, informó que del 01 de octubre a la primera semana de marzo fueron detenidos 52 mil migrantes en dicha área, a diferencia de los 9 mil en el mismo lapso de un año anterior. Y destacó que todos los días detienen a un promedio de 530 personas, la mayoría en la frontera Juárez.

El agente fronterizo dijo que se les ha criticado mucho por qué a veces no detienen inmediatamente a los migrantes que cruzan el río Bravo y que esperan en la malla, pero explicó que es porque sus instalaciones e incluso capacidad de traslado está sobrepasado por la cantidad de migrantes que diariamente se internan de manera ilegal a Estados Unidos.

“En Juárez ven a cientos de personas alienadas de la malla, pero nada más tenemos dos camiones para 44 personas cada uno, y hay 200 personas en ese punto. En años anteriores podía meter a 10 gentes, hoy en día me acusan de estar violando las leyes del Estado; es un arma de dos filos”, señaló.

“ICE tampoco tiene capacidad”, comentó sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, cuya misión es identificar las actividades criminales transfronterizas y eliminar los puntos débiles en la seguridad nacional y pública.

El fin de semana se pudo observar cómo las oficinas migratorias que están junto al puente internacional Santa Fe, en el centro de El Paso, instalaron carpas en sus patios, donde tenían a los migrantes envueltos en mantas térmicas debido a las bajas temperaturas que se han sentido en la frontera.





Urgen apoyos

Debido la saturación que viven y la falta de recursos económicos por parte de los tres niveles de gobierno, los espacios que albergan a los migrantes en Juárez necesitan ayuda, principalmente de pollo, carne, agua embotellada, verduras, frutas, salsa de tomate y poyo para cubrir los servicios públicos.

“Ahorita son más los que andan en la ciudad”, pero es debido a que los albergues ya están saturados, comentó Juan Fierro, de la iglesia metodista El Buen Pastor, donde actualmente se alberga 195 personas.

“He rechazado aproximadamente diario a 10, 15 porque no hay lugar, antes los tenía en el patio, pero me vino Protección Civil y me dijo que no podía tenerlos así. La mayoría de los que están son cubanos, tengo de Venezuela y Honduras, de Guatemala ya salieron ya están en EU con sus familiares”, comentó quien de noviembre a la fecha ha albergado a 675 migrantes.

De acuerdo con el pastor, los cubanos que ha seguido recibiendo, conforme salen otros rumbo al puente internacional, han llegado en autobús.

Dijo que los últimos que ingresaron a Estados Unidos permanecieron un mes en Juárez, pero los que están llegando calculan que esperarán entre dos y dos meses y medio aquí, por lo que una de la prioridad del lugar es el alimento.

“Lo que nos falta es carne para combinarla con guisados, huevo, verduras y fruta, porque casi no comen porque no tenemos. Un día trajeron manzanas y todos agarraron luego luego”, comentó.

En la iglesia cristiana Solus Christus, actualmente se albergan 70 migrantes, pese a que su capacidad es para 50 personas.

“Diario llegan grupos de dos, tres personas, algunos son familias o amigos de los que ya están aquí, pero ya no podemos recibirles, por la alimentación”, destacó el pastor Gabriel Rodríguez.

Entre las principales necesidades de la iglesia se encuentran el pollo y la carne, para poder continuar la ayuda a los migrantes, agregó.

En la Casa del Migrante la necesidad principal actualmente es de agua embotellada, pañales, leche etapa 1 y 2, salsa de tomate y apoyo para llenar el tanque de gas butano y cubrir 54 mil 500 pesos de agua.





Que responda Federación

Sobre el tema, el gobernador Javier Corral Jurado a través del subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración de Gobernación, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, quien visitó la ciudad de Chihuahua el viernes pasado, exhortó al Gobierno federal que se haga cargo del tema migrante en la ciudad.

“El tema migrantes es muy importante para nosotros, hemos solicitado a la federación que ya se haga cargo de la responsabilidad que tiene (…) es un asunto que directamente toca la puerta del Gobierno federal, nosotros no podemos estar afrontando solos todos los gastos que significa que el Gobierno esté otorgando los permisos y las visas, si el Gobierno tiene esa política pues que dispongan de recursos porque las entidades estamos muy apretadas”, declaró el gobernador.

Hasta el fin de semana, 200 migrantes eran albergados en el gimnasio del Colegio de Bachilleres, ya que aunque llegó a tener 550, ha repartido a algunos en la Casa del Migrante e iglesias cristianas, y otros ya han cruzado a Estados Unidos.





Los datos





• CBP ha recibido a 6,593 migrantes que han cruzado por Juárez de octubre a la fecha

• 3 mil más esperan su turno en Juárez

• 52 mil indocumentados fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza en el sector El Paso, entre octubre y la primera semana de marzo

• Un promedio de 530 personas son detenidas al día, la mayoría en la frontera con Juárez.

• El Paso tiene en promedio un porcentaje del 93.62 por ciento de rechazo en peticiones de asilo político, según datos de la organización Proyecto de Inmigración TRAC





¿Quiere ayudar?

Estas son las necesidades de los albergues:





Casa del Migrante:

Calle Neptuno número 1855, en la colonia Satélite.

Teléfono: 6870676

• Agua embotellada

• Salsa de tomate

• Pañales

• Alimentos

• Gas butano





Iglesia metodista

El Buen Pastor: Calle Isla Esmeralda 2012 Poniente, Col. Luis Echeverría.

Teléfono celular: 656 345- 2692 pastor Juan Fierro García.

• Carne

• Pollo

• Verduras

• Fruta





Iglesia Solus Cristus:

• Calle Capulín 6321, colonia El Granjero.

• Teléfono celular: 656 3365768 pastor Gabriel Rodríguez.

• Carne

• Pollo

• Verduras

• Fruta