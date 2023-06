Líder rarámuri le regala artesanía chihuahuense a Carlos Rivera

Ciudad Juárez.- Además de disfrutar del concierto del cantante mexicano Carlos Rivera, la líder rarámuri de la colonia Tarahumara, Rosalinda Guadalajara Reyes, pudo tomarse una fotografía y regalarle una artesanía chihuahuense, durante su presentación en la Feria Juárez 2023.

“Yo le platiqué a alguien que el boleto para ir estaba muy caro”, narró quien pudo acceder al concierto que se llevó a cabo el viernes pasado en la Plaza de la Mexicanidad, con su hermana María Elena y las hermanas Diana y Bianana Lozana, de la comunidad Chinalteca.

Dijo que antes de que empezara el concierto, fueron llamadas a tomarse una fotografía con el cantante, las imágenes, fueron compartidas esta tarde por el propio cantante en sus redes sociales y compartida por la misma Rosalinda.

“No sabía –que estarían con el artista-, y cuando nos dijeron que pasáramos al lugar de tomar fotos con él, nosotros pasamos y como no llevábamos ningún detallito, se nos ocurrió darle uno de los cintos que usamos nosotros, la comunidad rarámuri. Él se lo puso, en la foto sale con él, en donde me abraza y no me quiere soltar”, relató sonriente Rosalinda, quien aparece en la fotografía abrazada del artista vestido de negro y con el cinturón tejido, mientras que ella lleva su traje tradicional.

“Me preguntó qué significaba, le dije que el cinto que le regalaba era una de las artesanías del estado de Chihuahua, que cada diseño son bordados de naturaleza, del caminar de uno”, “son el camino, no son líneas directas, porque cuando sigues un camino derecho o fácil, por no batallar, a veces puedes dañar a alguien, puedes hacerle daño a tu hermano; por eso nosotros siempre optamos por caminos difíciles, porque al final lo que cuenta es que tu batallas pero valoras, te vas dando cuenta que las cosas no son fáciles”, explicó la rarámuri de 38 años de edad.

Dijo que después de tomarse las fotografías, pudo disfrutar desde la tercera fila del concierto, y de la canción “Vive”, la cual narra: “trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás”, con cuya letra se identifica la líder rarámuri.

“Estaba muy contenta, ahí se ve la sonrisa, es raro que salga así de sonriente (en las fotografías)”, compartió.