Liberan a presunto ‘pollero’

El juez federal de Control José Avelino Orozco Córdoba calificó de ilegal la detención de Osvaldo O. Ch., realizada por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Nacional en el retén instalado en Santa Teresa (kilómetro 27 del tramo carretero Juárez-Janos), quien trasladaba a catorce extranjeros de nacionalidad ecuatoriana.

Durante el desarrollo de la audiencia inicial celebrada el pasado 4 de junio, el juzgador resolvió calificar de ilegal la detención por no satisfacer el requisito de procedibilidad, conforme el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El Ministerio Público Federal (MPF) solicitó oportunidad para nuevamente formular imputación y se programó la audiencia para el 12 de noviembre del año en curso. Mientras que el acusado quedó en libertad ese mismo día, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Osvaldo enfrentaba cargos por el delito de violación a la Ley de Migración en la modalidad de transporte de extranjeros por el territorio nacional con el objeto de lucro y el delito de cohecho, al ofrecer dinero a los militares para que no lo detuvieran, informó personal de la Guardia Nacional.

Al momento de su detención portaba 18 mil 520 pesos mexicanos, 368 dólares, 10 quetzales (moneda oficial de Guatemala) y 50 lempiras (moneda oficial de Honduras), así como dos teléfonos celulares, se dio a conocer.

La audiencia

Durante el desarrollo de la audiencia, la representación social solicitó al juez que se calificara de legal la detención; el juez así lo hizo, en virtud de que no se satisfacía el requisito de procedibilidad, es decir, las condiciones sin cuya concurrencia no puede iniciarse la averiguación previa o bien, si ya fue iniciada, no puede legalmente continuar, conforme al artículo 308 de Código Nacional de Procedimientos Penales.

No se aplicó a favor del acusado la libertad en términos del artículo 140 y a criterio del juez no existía la necesidad de cautela en razón de que los delitos por los que fue detenido no son de los que ameritan prisión preventiva oficiosa.