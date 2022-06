Les quitaron la vida a quemarropa

Ciudad Juárez.— De manera directa, en contra de cuatro personas que desayunaban en una de las mesas festejando un cumpleaños, fue como dos sicarios irrumpieron en el restaurante Denny’s de la avenida Tecnológico para quitarles la vida a quemarropa, narraron testigos y empleados del lugar y se constató en un video captado por las cámaras del establecimiento. Fue muy rápido, dijeron.

De acuerdo con lo que se aprecia en el video, eran las 11:09 de la mañana cuando dos hombres irrumpieron en el lugar y apuntaron con pistola a los clientes, se dirigieron a una de las mesas y dispararon en contra de cuatro personas, un hombre corrió y lo siguieron para asesinarlo, posteriormente regresaron a la mesa para disparar nuevamente contra las otras víctimas. Todo sucedió en un lapso de 15 segundos, según se observa en la grabación.

“Entraron directo y estaba lleno, fue en plena hora de que estaba lleno, había muchos niños”, narró uno de los empleados del lugar.

Los dos hombres y las dos mujeres que perdieron la vida dentro del restaurante eran clientes frecuentes del lugar, por lo que los meseros incluso ya los reconocían y los saludaban, según mencionaron a El Diario.

“De hecho le estaban cantando las ‘mañanitas’, hoy le estábamos cantando las ‘mañanitas’, le llevamos pastel de cumpleaños y tenía flores, ella venía muy seguido”, dijo uno de los meseros al hacer referencia a quien posteriormente fue identificada como Fabiola C. L.

Otro de los comensales, que estaba en la mesa aledaña, resultó lesionado por las balas debido a que los agresores le dispararon cuando lo vieron correr, narraron los empleados.

“Él nada que ver, estaba en otra mesa, es que corrió”, explicaron.

La persona que resultó lesionada fue identificada como Édgar, de 35 años, quien presenta una lesión en escapular derecho y que, por su condición médica, no había rendido ayer su declaración, informó la Fiscalía.

Entrevistados a las afueras del lugar, los trabajadores mencionaron que al momento de los hechos había unas 12 personas en turno, pero que ninguno de ellos resultó lesionado.

“El susto nada más, nunca nos imaginamos que algo así fuera a pasar, en esta ciudad todo puede pasar pero aquí es un restaurante familiar, donde menos te imaginas que pueda pasar algo así”, comentó uno de los cocineros.

“Lo primero que hicimos fue voltear a ver a nuestros compañeros a ver si estaban bien. Sí nos asustamos porque un cliente corrió y le dispararon, pues lo único que hicimos fue tirarnos al piso y correr, gateando como quien dice”, agregó.

“Salimos corriendo, teníamos la cocina llena de comida y pues ahí se quemó”, agregó un cocinero.

Algunos comensales dejaron casi completos los desayunos que les acababan de servir en al menos tres mesas y buscaron protegerse.

Sentados junto a una de las puertas traseras, vistiendo los uniformes mientras estaban a la espera de recibir instrucciones, los empleados del restaurante comentaron que en medio de los momentos de pánico, sus familiares se comunicaron con ellos al enterarse de la noticia y poder saber si estaban con bien.

“Fue muy rápido”, agregaron los testigos.

“Fue terrible, escuchamos como 10 balazos y luego todos nos tiramos al suelo y buscábamos llegar al baño para protegernos”, declaró Mario, un cliente del restaurante que también fue testigo de la balacera.

“Es muy triste, muy lamentable, nunca me había tocado, yo nomás vi cuando salieron los empleados corriendo y dije ‘¿qué pasó?’, yo pensé que algo se estaba quemando. ‘No, hubo balazos’, me dijeron. Ahí estaba un compañero, un parquero, y me dijo que no vio nada pero ya mejor se fue, estaba muy asustado, tampoco nunca le había pasado eso y menos en el Denny’s”, mencionó un parquero del lugar.

Llegan familiares a la escena del crimen

De manera separada, familiares de las dos mujeres victimadas llegaron al lugar en medio del llanto al comprobar que estaba acordonado y rodeado de policías.

La Fiscalía de Distrito en la Zona Norte identificó oficialmente a las víctimas como Alan Enrique M. V., Manuel Alejandro G. R., Fabiola C. L. y Judith R. L.

Fabiola es quien festejaba ayer su cumpleaños, según mencionaron sus familiares en el lugar, mientras que Judith, quien era su empleada, sólo la acompañó al desayuno, transcendió.

Pistoleros iban en tres autos

Personal de Servicios Periciales se hizo cargo de la escena. En el lugar fueron embalados 19 casquillos percutidos de diferentes calibres, se indicó.

Es la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte la que se hace cargo de las investigaciones correspondientes, se informó a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo con testigos y los videos captados por las cámaras de seguridad del centro comercial Galerías Tec, los pistoleros llegaron en al menos tres carros, un Hyundai Elantra negro y dos carros blancos compactos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, encabezados por el titular de la corporación, César Omar Muñoz Morales, realizaban labores de búsqueda de los vehículos pero hasta la tarde de ayer no se había dado a conocer algún aseguramiento o la detención de los responsables.

En al menos tres cristales quedaron las huellas de los impactos de bala, por lo que fueron bajadas las cortinas para evitar que se tomaran fotografías al interior del restaurante.

Clausuran negocio

Tras concluir el trabajo de los equipo de Servicios Periciales, inspectores de Gobernación llegaron para colocar los sellos de clausura en el restaurante por los hechos de sangre.

Policías de Investigación aseguraron tres vehículos que se quedaron al exterior del restaurante y los llevaron a los patios de la FGE para su análisis y como parte de los objetos sujetos a Investigación, de acuerdo con un agente de la Unidad de Delitos contra la Vida.

Los tres vehículos, al parecer propiedad de las víctimas, son una Chevrolet Equinox, un Honda y una Yukon.