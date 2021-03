Las recuerdan con cruces

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Manifestantes en el Memorial Campo Algodonero

Ciudad Juárez— En memoria de las 27 mujeres que han sido localizadas sin vida en el desierto del Valle de Juárez, madres de mujeres desaparecidas y asesinadas colocaron ayer 27 cruces de madera en la ciudad, en marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este lunes 8 de marzo, en el que también exigieron un alto a todos los tipos de violencia contra las mujeres y niñas.

Durante la “Megacaravana por los derechos de las mujeres”, las madres estuvieron acompañadas por decenas de feministas y activistas a favor de los derechos de la mujer, quienes las acompañaron en la exigencia, cantaron y ondearon sus banderas a bordo de sus vehículos.

“Otro año más, ya no queremos que sigan desapareciendo. Queremos que las autoridades hagan su trabajo, porque no hay nadie que haga nada. Queremos que no simulen trabajo, que hagan trabajo de campo, no de escritorio”, señaló Norma Laguna, mamá de Idalí Juache Laguna, desaparecida a los 19 años de edad el 23 de febrero de 2010, y encontrada sin vida en 2012 en el Arroyo El Navajo.

Imelda Marrufo, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, recordó que el Día Internacional de las Mujeres fue reconocido el 8 de marzo de 1975 por la Organización de las Naciones Unidas y “deriva de toda una lucha de un siglo atrás”.

De acuerdo con Nuria Varela, en “Feminismo para principiantes”, la leyenda cuenta que el color violenta se adoptó en honor a las 129 mujeres que murieron en una fábrica textil de Estados Unidos en 1908, cuando estando en huelga el propietario le prendió fuego a la empresa con ellas dentro. Se dice que las telas con las que estaban trabajando eran color violeta, incluso que el humo que salía de la fábrica era de ese color.

Ayer, con banderas violenta, los asistentes entonaron canciones y gritaron consignas para exigir justicia y el regreso con vida de las desaparecidas.

“Hoy nos concentramos mujeres para refrendar nuestras luchas por diversas causas, por las causas de las mujeres trabajadoras y también por las mujeres que sin niñas y adolescentes”, destacó Marrufo, luego de que un grupo de jovencitas exigieron un alto a los diferentes tipos de violencia.

Después de haber pintado por días cada una de las cruces de rosa, ayer las propias madres colocaron las primeras 12 cruces frente a las letras “Bienvenidos a la Heroica Ciudad Juárez”.

“Las cruces fueron pintadas por las manos de las madres, con el color simbólico que representa el feminicidio en esta ciudad, que es la punta del iceberg de la violencia, y también representa la punta del iceberg de lo que las madres de desaparecidas no quieren que pase, ellas quieren que se localice a sus hijas con vida, no quieren que ellas tengan que colocar una cruz rosa más”, apuntó la activista.

Con el rostro de sus hijas en el pecho y la leyenda “Ni una más” en la espalda, las madres colocaron las cruces una a una, entre cantos y exigencias de “ni una más, ni una más” y “justicia, justicia” de las decenas de personas que las acompañaban.

Después partieron en sus vehículos hacia la Fiscalía General del Estado Distrito Norte, ubicada en el eje vial Juan Gabriel y la calle Aserraderos, en donde colocaron tres cruces más, debido a que las que se encuentran afuera de las oficinas estatales no se observan desde el exterior, por la barda que se construyó para resguardar el edificio.

“Este día es de lucha y de protesta. Y aquí estamos para que ellos (autoridades) nos miren”, dijo Susana Montes, madre de María Guadalupe Pérez Montes, desaparecida el 31 de enero de 2009, a los 17 años de edad, y cuyos restos fueron localizados en 2012 en el desierto del Valle de Juárez.

Finalmente, las manifestantes acudieron al Memorial Campo Algodonero, en donde instalaron 12 cruces más con las fotografías y nombres de algunas de sus hijas.

“Yo perdí a mi hija, mi hija era Mónica Liliana Delgado Castillo (de 18 años de edad), ella desapareció el 28 de octubre de 2010 y a mí me avisaron el 27 de septiembre de 2011, tardaron tres meses para encontrarla, pero a mí me notificaron hasta esa fecha, un día antes de su cumpleaños me avisaron que ya la habían encontrado. Fue una cosa tan triste un día antes avisarme, para el día siguiente yo festejarle su cumpleaños, pero de diferente manera”, recordó Carmen Castillo, mientras sostenía una cruz rosa con la leyenda “Ni una más”.

“Ellas saben que cuando hacen una acción de visibilización, es una acción de prevención. Ellas deciden poner cruces y saben que están haciendo algo, no solo para su hija sino para todas las hijas de esta ciudad”, destacó Yadira Cortés, integrante de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.

