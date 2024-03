Las encuestas no nos favorecen: Loya Luna

Ciudad Juárez.- Luego de que Rogelio Loya Luna se registró ante la asamblea municipal electoral como candidato a la alcaldía por la coalición PRI-PAN-PRD, reconoció que no es favorecido en las encuestas locales.

“Podemos convencer a la gente de que hay un proyecto mejor para Juárez, las encuestas no nos son favorables en este momento, pero vamos a ir subiendo y vamos a ganar la presidencia de Juárez”, apuntó.

En la asamblea municipal se llevó a cabo el acto protocolario de registro, luego el acto político con un mensaje del aspirante ya como candidato oficial a la presidencia municipal por la coalición tripartita.

“Estamos cansados del desorden en corrupción que existe en Juárez, quién no ha sido víctima de la corrupción que se vive en Juárez. La corrupción es la responsable de que no podamos transitar por las calles de la ciudad, de que no tengamos seguridad y paz en Juárez. Es un momento histórico, es un momento para cambiar la historia de la ciudad”, agregó.

El pasado 13 de febrero, Loya Luna fue designado como representante de la coalición luego de un proceso interno que duró más de una semana y en el que también participaron los priistas José Luis Canales de la Vega, Enrique Serrano y René Mendoza.

El coordinador del Frente Amplio por México en Juárez, renunció el 29 de febrero a la titularidad de la Recaudación de Rentas de esta ciudad. El entonces servidor público se separó de sus funciones a un mes de que inicien las campañas locales.

La campaña electoral local inicia el próximo 25 de abril.

“Me han llamado loco, insistente, aferrado y sí soy loco, insistente y aferrado y quisiera que hubiera gente igual que quiera cambiar a Juárez, igual que ustedes, estoy cansado de lo que pasa en esta ciudad, del desorden urbano, social, de la inseguridad pública”, dijo Loya Luna durante su primer mensaje como candidato a la presidencia municipal registrado por la oposición ante decenas de personas en la asamblea electoral municipal.

El aspirante también presentó parte de la planilla que propone como regidores encabezada la lista por Lucero Claudia de Alba Fernández y Marily Jammis Granados como suplente; Lydia Verónica Jiménez Montes, y Ana Esmeralda Nevarez como suplente; Mirka Rebeca Villalba, Amanda Elizabeth Mendoza como suplente; César Enrique Juárez, con Luz Hemilia Gómez Sánchez como suplente y Ana Cristina Faudoa Ponce, con Lorena Medrano Rodríguez, como suplente.