Escondió en Biblia lo robado en Recaudación

Ciudad Juárez.- Investigadores de la Fiscalía de Distrito encontraron ocultos entre las Sagradas Escrituras varios billetes de mil pesos que presuntamente sustrajo Gilberto M.S., en supuesta compañía de otras personas, de la oficina de Recaudación de Rentas de “Pueblito Mexicano”, según la acusación formulada ayer en la audiencia inicial por la causa penal 1523/24.

La Biblia estaba en un cajón del buró contiguo a la cama, donde había más fajos de billetes por un total de 29 mil pesos que el empleado estatal trató de ocultar, según los datos de prueba con que cuenta el Ministerio Público en contra del aún servidor público.

Además, guardó fajos de billetes distribuidos en la cabecera de la recámara, dinero que dio un total de 203 mil 880 pesos, distribuidos en billetes de mil pesos (13), 500 (131), 200 (376), 100 (299), 50 (362) y 20 (109).

El daño al erario ascendió a 700 mil 847 pesos y un juego metálico de placas, con su respectivo engomado, los que fueron recuperados.

El resto del dinero quedó en supuesta posesión de un hombre identificado como José, el cual conoció Gilberto en un bar, y que le presentó un amigo mutuo. Supuestamente fue José el que le propuso el robo. Según declaró el acusado, luego se arrepintió pero fue amenazado junto a su familia.

El atraco fue cometido presuntamente entre las 19:00 horas del 29 de febrero y las 07:00 horas del primero de marzo, durante el proceso de transición de mandos, al abandonar el cargo el titular, Rogelio Loya Luna para contender por la Presidencia municipal, y asumir la responsabilidad de manera provisional Eliza Lomelí, quien denunció los hechos el primero de marzo.

Los datos de prueba aportados por el MP también mostraron la vulnerabilidad de la oficina de Recaudación de Rentas, ya que el empleado ocultó herramienta, que adquirió en una tienda, en el área del sótano.

El hombre ingresó por el techo a través de los plafones y abrió la tómbola donde se guardaban tres bolsas, la hurtada con los 700 mil 847 pesos, otra que contenía un millón de pesos y una más con 472 mil 200 pesos.

En la audiencia también trascendió que el acusado pasó 14 años en la cárcel en Estados Unidos por narcotráfico y laboró para la Secretaría de Hacienda del Estado por siete años.

“Hace como ocho meses aproximadamente, conocí a un sujeto al que sólo conozco como José. A él lo conocí por otra persona que sólo sé que se llama Jessie Valverde. A esas dos personas las veía en el bar El Recoveco que está en San Lorenzo. En ese tiempo me pedía favores, porque sabía que yo trabajaba en Recaudación de Rentas, para trámites como cambios de propietarios y cosas de ese tipo”, según la declaración que realizó el empleado junto al defensor de oficio.

“Pero hace una semana aproximadamente estábamos pisteando cuando de repente me dijo que nos aventáramos un jale, porque eran tiempos donde había mucho dinero por los pagos de las placas. Yo le dije que lo iba a pensar, porque no estaba tan fácil, porque era mucha bronca”, continuó narrando la representación.

Supuestamente aceptó. “Él me dijo que nada más le dijera cómo operaba todo el rollo adentro y que él se aventaba todo lo demás. Yo le dije que todo el dinero se juntaba en una sola oficina y que se puede entrar por arriba, porque yo le iba a dar dinero”, según su declaración.

La jueza le llamó la atención al acusado y le pidió que no hiciera señas con la cabeza.

“Le dije que iba a estar cabrón (sic) porque el dinero estaba en una tómbola y me dijo que no había pedo, porque él sabía cómo abrir esas tómbolas, que ya se había aventado jales así. Me dijo que nada más me tenía que encargar de encontrar un lugar por dónde entrar y yo le dije que podía dejar la puerta de abajo abierta, la del sótano, que nadie entraba por ahí y que no se daban cuenta”, reanudó el MP.

Por ser jueves ambos confiaron en que no se darían cuenta hasta el lunes, pero esto no ocurrió así. El acusado visitó la casa del supuesto cómplice, la cual fue cateada el pasado 7 de marzo y que se encuentra en el fraccionamiento Los Cisnes.

El empleado dejó su auto en Pueblito Mexicano y el jueves regresó por la noche, según las imágenes de la cámara de video de un negocio contiguo al edificio estatal. También regresó por la madrugada. El circuito cerrado capturó las placas de su vehículo, así como los tenis, mismos que fueron localizados junto a la bolsa del dinero, el dinero y la herramienta en su casa ubicada en la calle Las Palmas.

Gilberto M. S., al ser cuestionado por los agentes, presuntamente agredió a uno de ellos por lo que fue detenido por resistencia a particulares y posteriormente se ejecutó la orden de aprehensión en su contra.

La presentación social solicitó a la jueza que le impusiera la medida de prisión preventiva, lo que fue rechazado por la defensa legal, que considero que la medida cautelar propuesta vulneraba todo el principio de proporcionalidad y excepcionalidad.

Luego de varios alegatos, la jueza impuso la prisión preventiva por 12 meses y fijó la audiencia para el próximo 14 de marzo.