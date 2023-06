Irregulares, 9 de cada 10 camiones de maquilas

Apenas el 10 por ciento de los camiones de transporte de personal cumplen con el año-modelo exigido por la legislación estatal para su circulación.

“Camiones de personal, tenemos alrededor de 3 mil 600 unidades circulando, de las cuales hemos identificado que alrededor del 10 por ciento se encuentran en año-modelo y el resto se encuentran o son unidades de otros años. Esto es un indicador importante”, señaló el secretario de Gobierno estatal, Santiago de la Peña Grajeda.

PUBLICIDAD

El funcionario adelantó que luego de que se actualicen las unidades del transporte público, se pasará a un nuevo proceso para los autobuses de transporte de personal y taxis que circulan en esta frontera, sin embargo todavía no hay fecha para iniciar esta parte de la modernización.

“Lo más razonable y lo más justo es que les demos el trato que indica la ley. Entiendo que hay la dificultad de adquirir unidades nuevas porque no hay en el mercado, la ley da una tolerancia de 10 a 15 años, lo que debemos hacer es ir caminando hacia allá”, señaló.

Comentó que también se contemplan sanciones para maquiladoras que contraten unidades fuera de la regla.

“Les propusimos que tenemos que trabajar de manera coordinada y la corriente de pensamiento es que se tienen que hacer corresponsables por contratar unidades que no estén registradas o que no cumplan con lo que indica la ley. Por el momento la legislación no prevé sanciones, pero lo iremos trabajando”, apuntó.

“El Gobierno del Estado está empezando a poner orden en el tema de transporte y hoy estamos tratando de actualizar legislación, tarifas y la forma que le damos seguimiento al cumplimiento de la ley, es un tema que habremos de ver con los diputados”, agregó.

La semana pasada, el presidente de Index Juárez, Sergio Colín Chávez, dijo que a la Subsecretaría de Transporte estatal le corresponde verificar que todas las unidades que prestan ese servicio, tanto de personal como público, cuenten con placas y permisos.

“Ellos son las autoridades y ellos son quienes tienen todos los reglamentos. Ellos son quienes cuentan con patrullas de Transporte, solamente hay que verificar que lo que está escrito, a lo hecho, suceda”, resaltó.

Ante ello, el dirigente del sector de manufactura explicó que las maquiladoras contratan el servicio de transporte de personal a los concesionarios, “que en teoría tienen permiso y están en regla”.