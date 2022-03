Invitan a no dejar pasar booster vs Covid 19

Ciudad Juárez- Rodolfo Rincón, de 38 años, acudió a colocarse su booster, o tercera dosis, contra la COVID-19 en el estadio de béisbol Juárez, en avenida Sanders 1450. Llegó desde las 07:40 y alrededor de las 08:10 ya estaba inmunizado. Desde ahí invitó a la ciudadanía a inocularse en la jornada que comenzó ayer, y continuará hasta el próximo viernes 25 de marzo.

“Vacúnense para que estén seguros con todo esto del COVID. Me enfermé anteriormente y afortunadamente no tuve síntomas, pero sí me aislé. Por eso, también es importante el cubrebocas”, externó el fronterizo. Ahora es turno de los de 34 a 36 años, informó la Secretaría de Bienestar, pues, recordó, hay un orden etario en descenso.

El lunes tocaron los de 37 a 39 años, aunque aún pueden ir. Este martes 15 van los de 34 a 36; el miércoles 16, los de 31 a 33; el jueves 17, los de 29 y 30; el viernes 18, los de 27 y 28. Habrá descanso el sábado 19, domingo 20 y lunes 21, pero seguirán las inmunizaciones el martes 22 con los de 24 a 26; el miércoles 23, los de 22 y 23; el jueves 24, de 20 y 21; y el viernes 25, culminará con aquellos de 18 y 19, señaló la dependencia.

Agregó que, respetando el orden, también pueden acercarse las personas del grupo de “40 años y más”, por su booster, a esa o a cualquiera de las otras siete sedes distribuidas en la localidad, mismas que atenderán a los convocados, que deberán acatar un comportamiento respetuoso, de las 08:00 hasta las 14:00 horas.

Los interesados deben asistir portando el formato de inmunización, disponible en el sitio web llamado Mi Vacuna: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php. Ahí deberán apuntar su Clave Única de Registro de Población (CURP) dentro del apartado que menciona “Tengo 18 años y más, y solicito el refuerzo”. Una vez hecho el registro, habrá que descargar la papeleta.

Aparte de tal documento, que llevarán impreso y prellenado, será preciso que los fronterizos, que ahora recibirán la AstraZeneca sin importar que su esquema pasado sea de fórmula distinta, muestren al personal su comprobante de segunda dosis (o de monodosis, si es el caso), una identificación oficial y una copia de la CURP. Una vez cumplidos los requisitos, accederán por fin a la suministración de la vacuna, cuyo propósito es crear un blindaje eficiente contra el SARS-COV-2, pues con el tiempo se van reduciendo.

Los otros inmuebles, que operan son la Universidad Tecnológica (UTCJ), en Universidad Tecnológica 3051, colonia Lote Bravo. También, el Gimnasio de Bachilleres (Cobach), en Tecnológico y Pedro Meneses Hoyos; asimismo, el Centro de Convenciones Cuatro Siglos, en Florida número 8989, en Villas del Río. Existe también participación de la iniciativa privada.

Auxilian algunas plantas maquiladoras, como Aptiv, en David Herrera Jordán s/n, en El Chamizal, y Aligntech, en Parque Industrial Intermex número 1357; ambas estarán hasta el viernes 18. También ayudan Yazaki, en la avenida de la Industria número 4250, en el Parque Industrial Juárez y Electrolux, en Miguel de la Madrid; estas últimas sí operarán todos los días.