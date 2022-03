Vacunan a 19 mil en el primer día del booster

Ciudad Juárez.— Como más 19 mil juarenses, ayer Zayra, de 38 años, recibió su booster, o tercera dosis, anti-Covid-19. Ella asistió a la sede del Centro de Convenciones Cuatro Siglos, donde en alrededor de 10 minutos le aplicaron la fórmula AstraZeneca, con la que incrementó sus defensas contra el SARS-CoV-2. Desde ahí, llamó a la ciudadanía a no bajar la guardia contra el virus e inocularse, toda vez que sólo así se mantendrá a raya esta pandemia.

“No se me hace justo que todavía haya personas que no se quieren vacunar. Yo no tuve efecto negativo. Al contrario, me siento más segura. Es una responsabilidad de todos”, señaló la fronteriza durante el inicio de la jornada, dirigida a las personas de 18 a 39 años de edad, que durará hasta el viernes 25 de marzo. El lunes 14 fue el turno de los de 37 a 39 años, y hoy –acatando el orden fijado en descenso– tocan los de 34 a 36.

PUBLICIDAD

Aparte de ese punto, fueron habilitados otros siete; éstos lucieron en orden, pues la comunidad colaboró llegando en el horario que fue fijado: de las 08:00 a 14:00 horas. Jesica y Estela, de 37 y 38 años, arribaron al estadio Juárez, en avenida Sanders número 1450, también para colocarse dicho antiviral. Si bien ambas se inmunizaron antes con el biológico norteamericano Pfizer, ahora se les aplicó el de origen británico.

“Todos debemos venir a vacunarnos”, coincidieron. Además, los convocados acudieron a otros recintos, como el del Gimnasio de Bachilleres (Cobach), entre Tecnológico y Pedro Meneses Hoyos. Ahí se avanzó sin inconvenientes, pudo constatarse. La fila al exterior fue corta y aceleró de manera ágil hacia el centro, donde fueron apostadas algunas sillas para, luego de la vacuna, dejar bajo observación a los asistentes.

De igual forma procedieron las inmunizaciones en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), que tuvo una hilera que llegó hasta el Cobach número 9, girando en baldíos por la calle Praderas del Norte. Algunas personas estaban antes del arranque, por lo que esperaron sólo a que se les facilitara el antiviral. Tal campaña, que tendrá un lapso de dos semanas, también contempló a cuatro diversas naves industriales.

Las maquiladoras Aptiv, en David Herrera Jordán s/n, en El Chamizal, y Aligntech, en el Parque Industrial Intermex número 1357, operaron ayer y lo harán hasta el viernes 18. También ayuda la planta Yazaki, en la avenida de la Industria número 4250, en el Parque Industrial Juárez y Electrolux, sobre Miguel de la Madrid; estas últimas sí operarán todos los días. Es preciso recordar que el booster se da por edades.

Mañana miércoles 16, será el turno de los de 31 a 33; luego el jueves 17, los de 29 y 30; y el viernes 18, los de 27 y 28. Habrá descanso el sábado 19, domingo 20 y lunes 21, pero seguirán las inyecciones desde el martes 22 con los de 24 a 26; el miércoles 23, los de 22 y 23; el jueves 24, de 20 y 21; y el viernes 25 culminará con aquellos de 18 y 19. Hay que llevar el formato, que está disponible en el sitio Mi Vacuna.

Horarios

Hoy Martes: 34 a 36

Miércoles 16: 31 a 33

Jueves 17: 29 y 30

Viernes 18: 27 y 28

19-20-21: Descanso

Martes 22: 27 y 28

Miércoles 23: 22 y 23

Jueves 24: 20 y 21

Viernes 25: 18 y 19

De 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Prepare su papelería

• Formato de inmunización impreso y prellenado, disponible en https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php

• Comprobante de segunda dosis o de monodosis

• Identificación oficial (INE)

• Copia de la CURP

Puntos

1. Estadio de Beisbol Juárez

2. Gimnasio de Bachilleres

3. Centro de Convenciones Cuatro Siglos

4. Universidad Tecnológica (UTCJ)

5. *Aptiv de David Herrera Jordán s/n, en El Chamizal

6. *Aligntech en Parque Industrial Intermex número 1357

7. Yazaki de la avenida de la Industria número 4250, en el Parque Industrial Juárez

8. Electrolux en Miguel de la Madrid

* Sólo auxiliarán del lunes 14 al viernes 18 de marzo