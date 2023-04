Invitan a menores a concurso de dibujo

Ciudad Juárez.— La plataforma cultural HUBarte de Technology Hub invita a los niños y niñas de entre 8 y 12 años para que participen en el concurso de dibujo “DibujArte”, que tiene como objetivo dotar de herramientas creativas a la infancia de Ciudad Juárez.

Los infantes podrán participar con las técnicas del dibujo en carboncillo, lápiz, tinta y pastel, dijo Luis Pegut, responsable de los proyectos cultuales de la plataforma.

En este primer concurso de dibujo, los tres ganadores se harán acreedores a premios como videojuegos y un suvenir de Technology Hub, mencionó el entrevistado.

“No necesitan experiencia, lo que necesitan son deseos de participar, porque no es un concurso para profesionales, es para infantes; muchas veces sienten que dominan el dibujo a la perfección, que es muy bueno, pero no es nada más para ese vertiente de infantes, o sea, es un concurso abierto a todo público de la infancia y no hay cupo limitado”, expuso Pegut.

Las inscripciones son gratuitas y para participar no es necesario tener experiencia; sólo se deberá mandar una ficha técnica con el nombre de niño, la edad y el tipo de técnica con la que desarrollará su proyecto, y para el día del evento sólo deberá llevar su lápiz, colores o las pinturas con la que dibujará en el lienzo de papel. Este último será proporcionado el día del concurso, mencionó Pegut.

La ficha técnica deberá ser enviada hasta el 20 de abril a los correos electrónicos luispegut@hotmail.com y luis.pegut@t-hub.mx

Para elegir a los ganadores se contará con la presencia de tres jueces expertos en el rubro del arte del dibujo; posteriormente, terminada la jornada habrá una exposición con las creaciones de los infantes, dio a conocer el responsable del proyecto.

“DibujArte” será el 29 de abril en las instalaciones del jardín del edificio Tera, de 11:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, y durante el trascurso que se realicen las obras artísticas se les proporcionará un refrigerio, expuso Luis Pegut.

“Nosotros desde la perspectiva como cohabitantes de esta región de Technology Hub divulgamos, promovemos y realizamos eventos artísticos, y para los niños es una especie de estimulación porque hay que darle diversas herramientas de vida, y una de esas herramientas es el arte, que es una forma de resiliencia desde los tiempos antiguos, y que podrá ayudarles a ellos en su vida cotidiana”, manifestó Pegut.

Para participar:

Enviar una ficha técnica del niño a los correos luispegut@hotmail.com y luis.pegut@t-hub.mx hasta el 20 de abril