Separan a hombres y dan prioridad a familias migrantes en puerta 36

Ciudad Juárez.- Por tercer día consecutivo, migrantes de distintas nacionalidades se encuentran sobre el bordo del río Bravo, a la altura de la llamada puerta 36, en espera de ser procesados por los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso.

En el punto ubicado a la altura del Centro de Convenciones Cuatro Siglos, los agentes estadounidenses trasladaron esta mañana en un camión a parte de las familias con menores de edad hasta sus instalaciones, mientras que los hombres adultos solos fueron formados aparte.

La separación de las personas en la frontera es para dar prioridad de atención a los menores migrantes, lo cual ha sido confundido por algunos sudamericanos con que las familias podrán permanecer en Estados Unidos.

“La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en el sector de El Paso desea recordar a los migrantes que la frontera no está abierta para aquellos sin una autorización o una base legal para ingresar. El Sector de El Paso está trabajando actualmente con otros sectores para ayudar con la expulsión de los migrantes encontrados en esta región”, informó ayer la autoridad encargada de vigilar la frontera con México, entre los puertos oficiales de entrada.

Agregó que “aquellos migrantes que no sean susceptibles a una expulsión y no tengan una base legal para permanecer aquí en los Estados Unidos serán colocados en procedimientos de deportación bajo el Título 8. Esto no ha cambiado. Los migrantes que se encuentran en el sector de El Paso también están siendo expulsados a través de los puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste en los Estados Unidos”.

Esta mañana se observó una unidad de la Policía Estatal vigilando la frontera desde el bordo del río Bravo, frente a la puerta de la malla estadounidense ubicada a la altura del marcador fronterizo número 36.

Mientras que las personas que cruzaron el río internacional entre Juárez y El Paso permanecen formados, junto a la barrera metálica se encuentra una gran cantidad de bolsas de plástico con la ropa, bolsas y otros artículos de los que son despojadas al entregarse con la Patrulla Fronteriza.