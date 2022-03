Invierte Fechac 15 mdp para fomentar la unión comunitaria al suroriente

Ciudad Juárez.- Con una inversión de 15 millones de pesos, la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), ha implementado diversas actividades en beneficio de la comunidad, a fin de reducir riesgos sociales entre la juventud.

A través de un comunicado se dio a conocer que alrededor de 150 jóvenes participaron este viernes en el “Encuentro Deportivo de la Generación 21 del Modelo Desafío” realizado como parte del mega programa social “ComunidadEs Juárez” que impulsan la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. (FECHAC) y la Fundación Comunitaria Frontera Norte (FCFN), en alianza con Plan Estratégico de Juárez, A. C., Juárez Limpio, A. C. y Arte en el Parque, A. C., para estrechar los lazos sociales entre los habitantes del suroriente de Ciudad Juárez.

Implementando medidas de protección sanitaria, como el uso de cubrebocas, gel antibacterial, desinfectante y equipos con la mínima cantidad de integrantes, se llevaron a cabo partidos de futbol, basquetbol, voleibol y juegos tradicionales a lo largo de cuatro horas; logrando la integración de las y los jóvenes.

Javier Gómez Herrera, Coordinador de Programas y Proyectos de FCFN, explicó que Desafío es una metodología de formación juvenil que incluye el programa “ComunidadEs Juárez”, por lo que con el apoyo de FECHAC, este programa fomenta la unión de vecinos que habitan en 100 colonias de la ciudad y con ello se trabaja para reducir los riesgos sociales de su entorno.

Mientras que el modelo juvenil polifacético Desafío, enseña a través del deporte disciplina, respeto, comunicación y trabajo en equipo a jóvenes de 12 a 29 años de edad en condición de pobreza, discriminación, adicción, violencia, sin oportunidades de estudiar o trabajar; asimismo ofrece orientación vocacional, atención psicológica, espacios seguros, capacitación técnica enfocada en la demanda laboral local y habilidades para el empleo y emprendimiento, dijo

Al cumplir con todos los pasos del modelo, las y los jóvenes desarrollan conocimientos de administración y ventas, electromecánica, maquinado, moldeo de plásticos, mantenimiento industrial, cosmetología, técnicas en aplicación de uñas, cocina, se indicó.

“Con Desafío, insertamos a los jóvenes a una vida productiva y participativa en sus comunidades, logrando impactar sus vidas de manera positiva. Podemos decir que el 98 % de los jóvenes encuentran trabajo, continúan estudiando o ponen un negocio al concluir el modelo”, comentó Jonathan Muñoz, Coordinador de Proyectos Especiales del Consejo Juárez de FECHAC.

Durante las actividades también estuvieron presentes Alejandra Amador y Jaqueline Haros, ejecutivas del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, A. C. (Ficosec) y Adriana Chávez Sáenz, Directora de FCFN.