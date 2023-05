Investigan a maquilas por camiones sin placas

La Subsecretaría de Transporte estatal investiga la subcontratación del servicio de transporte de personal que realizan empresas maquiladoras, lo que ha favorecido el uso de camiones sin placas y carentes del seguro de responsabilidad de daños a terceros, ya que los concesionarios utilizan unidades de particulares acordes con las necesidades de las empresas.

“Sí seguimos investigando, aún no tenemos datos numéricos para decir cuántas empresas tienen subcontratados camiones en situaciones como ésta. Es un acuerdo entre particulares y los contratos no son compartidos con Transporte estatal, no nos mandan copia de qué han contratado o qué han aumentado de unidades”, explicó Luis Manuel Aguirre, titular de la dependencia.

El servidor público expuso que un conductor particular fue precisamente el que chocó al ciclista Juan Castañeda Holguín y luego huyó del lugar.

La falta de registro de la unidad permitió que el conductor evadiera la acción de la justicia por varios días, hasta que fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación y hoy jueves se presentará en la continuación de la audiencia inicial, donde un juez de Control determinará si lo vincula a proceso o no.

Aunque no existen cifras exactas, la oficina de Transporte y prestadores del servicio estiman que en esta ciudad transitan 2 mil 500 camiones sin identificación vehicular, dijo el servidor público.

“Lo que la ley nos dice es que nos deben presentar el contrato con la maquiladora y ahí especificar cuántas unidades va a contratar. Con el transcurrir del tiempo, si existe la posibilidad de que la maquila requiera más camiones pide al mismo proveedor ampliar las unidades, pero ese dato ya no lo sabemos nosotros, y es ahí donde se da esta subcontratación”, precisó.

“Y ante esa realidad, por más que nosotros actuemos, nos cuesta trabajo saber cuándo la maquila decide ampliar su programa”, agregó. Aguirre dijo que mantienen el diálogo con Index, y esperan la próxima reunión con gerentes de maquiladoras para exponer estos hechos y la necesidad de contar con un registro total de los prestadores del servicio de transporte de personal.

El artículo 52 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua establece que el transporte de personal es el destinado al traslado de personas de sus domicilios o cercanías a sus centros de trabajo y viceversa, dentro de los límites del territorio estatal o cuando su destino de transportación se relacione con fines laborales.

“Este servicio se prestará por parte de una persona física o moral que cuente con un permiso otorgado por la Secretaría para tales efectos. El servicio podrá estar sujeto a derrotero e itinerario. Los vehículos que presten este servicio deberán contar con Sistema de Posicionamiento Global que comparta su geolocalización y demás información con el sistema de geolocalización operado por el Sistema Integrado de Transporte o la Subsecretaría, de manera estable, continua y en tiempo real, para lo cual deberá de cumplir las especificaciones técnicas que establezca la Subsecretaría”, menciona.

Agrega que las unidades y permisos de dicha modalidad en ningún caso podrán superar a aquellas destinadas al transporte público colectivo; asimismo, ninguna persona física o moral podrá ser titular de más del diez por ciento de los vehículos destinados a dicha modalidad de transporte.

