Impactan en seguridad fallas de la Federación

Ciudad Juárez.- Ante lo que fue considerado un fracaso de las estrategias de seguridad implementadas en los últimos años y que mantienen a la ciudad, al estado y al país en un permanente aumento de delitos como el homicidio doloso, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) trabaja desde julio en el análisis del modelo Chihuahua, en conjunto con Gobierno del Estado, al observar áreas de oportunidad en programas donde se ha fallado.

Con cinco puntos prioritarios en este modelo: Combate a la impunidad y justicia eficaz, Transformación y reforma policial, Seguridad ciudadana, prevención y reinserción; Justicia digital y Plataforma Centinela, y Transparencia anticorrupción y gasto eficiente, buscan –de manera conjunta– disminuir los índices de inseguridad y de impunidad.

Las fallas vienen desde el Gobierno federal, con su plan de militarización y que impactan en lo estatal y municipal. “Hoy tenemos una Policía preventiva rebasada”, dijo ayer Mayra Hernández, subdirectora técnica de Ficosec, quien destacó la importancia de que Gobierno del Estado comunique correctamente al ciudadano sus programas.

Señaló que es necesario involucrar a la sociedad en su conjunto directamente en la solución de la inseguridad, que es responsabilidad de la autoridad.

La especialista en temas de seguridad procede de Nuevo León y cuenta con experiencia en seguridad pública y el sistema penitenciario. Además es analista y colabora con varias organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional.

“Hicimos un ejercicio de alineación y de planeación estratégica, enfocado a que el objetivo de la colaboración de Ficosec con la autoridad iba a ser encaminada a reducir la impunidad y la estructura de oportunidades para el crimen, común y organizado, y priorizamos cinco ejes estratégicos”, explicó.

“El primero de ellos es el combate a la impunidad y justicia eficaz que permita entender cómo funcionan los procesos de investigación a partir de la denuncia. Cómo le explico al ciudadano qué pasa con su denuncia y cómo le explico que su denuncia tiene un resultado y que no le dejo dormida su denuncia y que eso es gran parte del fenómeno de la impunidad”, planteó.

“La otra tiene que ver con cómo fortalecemos a la Policía, o sea, al día de hoy la Policía Estatal en Chihuahua es una Policía muy débil, la verdad es que no tiene capacidad operativa y por eso tampoco tiene la capacidad de reacción para todo el territorio, para atender este fenómeno criminal”, expuso.

Esto, dijo, implica transformar y mejorar la gestión de la Policía.

“Le llamamos transformación y reforma policial. No vamos a crear una ley, simplemente se va a transformar la forma en la que se toman decisiones en la Policía, desde cómo se asigna el equipamiento, cómo se asigna y cómo se lleva a cabo el patrullaje, cuántos policías tiene que haber conforme al fenómeno criminal y que no traigamos el efecto cobija, que es mando de policías, los quito y luego los vuelvo a poner y así sucesivamente”, indicó.

Otros ejes, apuntó, son el reclutamiento del estado de fuerza y el fortalecimiento de las Policías Municipales.

“Chihuahua tiene debilidades muy importantes que no se observan en otros estados del país. Yo vengo de una Policía de Nuevo León, donde hay cierta fortaleza, donde le puedes delegar a la Policía más funciones. Sin embargo, Chihuahua y varios estados del país no tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque no se ha fortalecido a las Policías durante una década, simplemente creamos Policías y las pusimos”, agregó.

El otro eje tiene que ver con una estrategia transversal de que la seguridad ciudadana tiene que impactar en la prevención y en la reinserción social, añadió.

“Y que la reinserción social en este país la hemos fracasado, porque jugamos a los programas de prevención”, comentó.

Como ejemplo expuso que en Nuevo León, luego del motín registrado a principios de año había 4 mil reos y se les ofrecieron programas de reinserción social que sólo aceptó el uno por ciento de las personas privadas de la libertad.

“Es cómo entendemos con la implementación de una visión de política criminal, a partir de entender quién sí tiene que ir a la cárcel y quién tiene que hacer otras salidas alternas al proceso y además un seguimiento con prevención que permita que no haya estas estructuras criminales o de oportunidades”, agregó.

“El otro eje es cómo aseguramos, desde el punto de vista de la ciudadanía, como un costo-beneficio de las inversiones en seguridad, que la Plataforma Centinela y la Plataforma de Justicia Digital son interoperables para toma de decisiones entre la Policía y el Ministerio Público”, abundó.

Hernández dijo que se pretende que no sean plataformas aisladas ni sistemas aislados, y si bien por el tema de la investigación hay cierta información reservada para la Policía, ésta sí puede compartir su información para la investigación criminal y esto también va en conjunto con los pasos de gestión judicial del tribunal.

Expuso que el punto más importante y que involucra también a Ficosec es crear mecanismos de control social.

“Le llamamos transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas a través de explicar en qué se gasta el Estado los recursos. Nos importa qué pasa con las instituciones y nos interesa ser parte de la toma de decisiones desde el rol de la sociedad civil y el empresariado, que permita construir una estrategia de seguridad que no se tengan que reinventar y que no tengamos que estar escuchando cada cinco minutos las declaraciones de prensa donde reforzamos la estrategia, la rediseñamos, la cambiamos”, dijo.

Finalmente, la subdirectora de Ficosec fue clara al señalar que este proceso no es inmediato ni barato.