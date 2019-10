Hubo otro ‘en vivo’ antes de NatGeo

Ciudad Juárez— Antes que periodistas de National Geographic intentaran entrevistar el pasado viernes a presuntos narcomenudistas en esta ciudad, otro grupo de reporteros europeos hizo lo mismo meses atrás, produciendo un documental.

En este video se aprecia que integrantes de grupos criminales muestran a periodistas extranjeros cómo trabajan en Ciudad Juárez y les aseguran que cruzan la droga en complicidad con las autoridades de Estados Unidos, tanto por el muro fronterizo como por los puentes internacionales.

“La ley de los cárteles en la frontera México-Estados Unidos” lleva por título uno de los documentales grabados hace unos meses en esta frontera y transmitido en el programa Sept à Huit, en el canal francés Tf1, uno de los canales más vistos en la Unión Europea.

En el documental que tiene una duración de 34:06 minutos, hombres y mujeres cubiertos con sudaderas y pasamontañas, muestran a los periodistas franceses cómo cruzan cocaína, heroína y cristal hacia El Paso, Texas.

“Yo tengo alguien en el Border Patrol que me da la señal… si él me dice que no puedo, yo me tengo que detener, me tengo que regresar porque perder esta mercancía es como mi vida”, asegura a los franceses uno de los hombres, luego de acomodar cinco kilos y medio de cocaína debajo de los asientos de una camioneta que presuntamente cruzará por uno de los puentes internacionales hasta Chicago.

“Cada paquete a mí me lo venden en mil dólares… en Estados Unidos este paquete sale en 10 mil dólares; ahorita llevamos como 150 mil dólares, es mucho dinero”, narra el narcotraficante de doble nacionalidad –mexicana y estadounidense– mientras esconde los paquetes envueltos en la cinta adhesiva llamada “cinta canela”.

“Terror, corrupción, un shock documental en la vida cotidiana de los asesinos que compran de manera masiva el silencio y la complicidad de los funcionarios de aduanas estadounidenses”, describe el documental.

Durante la grabación, los integrantes del grupo delictivo tratan de cruzar cuatro libras de cocaína y una libra de heroína, con un costo de más de 45 mil dólares, según sus propios datos, por el muro fronterizo de la zona de Anapra, pero aparentemente la presencia cercana de las autoridades les impide hacerlo.

Sin embargo el grupo, dirigido por una mujer, logra cruzar una mochila aparentemente cargada con la misma droga, por el muro de acero de casi seis metros de altura, construido recientemente por el Gobierno de Donald Trump.

Con la imagen de la “X” de fondo, dos hombres cruzan de noche el río Bravo que a la mitad cambia su nombre a río Grande, y cuya agua apenas les llega a las pantorrillas.

Mientras los dos hombres esperan “la señal” de la Patrulla Fronteriza, la mujer narra a las cámaras lo que está sucediendo y les asegura que trabajan en complicidad con las autoridades estadounidenses.

Después del cruce exitoso se retiran del lugar ubicado cerca de la Plaza de la Mexicanidad pero en otra escena también grabada de noche, otro hombre, acompañado igual por una mujer, intenta cruzar dos kilogramos de cocaína, cristal y heroína negra.

“Esas puertas a la hora que vamos a pasar se abren, las abrimos… las abre un oficial (de la Patrulla Fronteriza) de aquel lado”, asegura el hombre junto al bordo del río internacional, quien en ese momento es avisado de que un operativo de la Agencia Estatal de Investigaciones está a punto de llegar.

“Alguien nos puso; alguien que se vendió con ellos”, asegura quien luego dice haber descubierto quién fue y le pide a uno de sus compañeros “levantar” a la esposa del hombre, quien supuestamente los traicionó, para obligarlo a que hable.

La noche del pasado viernes 4 de octubre un equipo de producción de la organización internacional National Geographic se encontraba en un domicilio identificado como punto de venta de droga aquí en Juárez, entrevistando a un presunto narcomenudista, cuando arribaron al lugar hombres armados del grupo contrario y dispararon.

En el sitio murió un presunto delincuente, mientras que otro más quedó herido, al igual que un periodista estadounidense, quien recibió un balazo en una pierna.

“Este domicilio ubicado en la calle Cerro de la Mesa y Ciénega de los Olivos del fraccionamiento Valle de los Olivos fue cateado hace unos meses, donde privaron de la vida a dos integrantes de un grupo de la delincuencia organizada de la localidad”, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Se dijo que en el lugar estaba otro periodista estadounidense, acompañado por dos mexicanos, quienes fueron resguardados al igual que el equipo de grabación.

De acuerdo con el fiscal en la Zona Norte, Jorge Nava López, se analizarán las imágenes grabadas como parte de la investigación, mientras que los estadounidenses fueron trasladados a El Paso en coordinación con su Consulado.