Honran a Cipriana Jurado con el reconocimiento de Mujer Ilustre 2024

Ciudad Juárez.- La activista Cipriana Jurado Herrera recibió esta mañana el reconocimiento Mujer Ilustre 2024, por lo cual su nombre se colocó en una placa en la rotonda a las Mujeres Ilustres.

La homenajeada agradeció a su familia que la ha sostenido en esta lucha.

“Quiero compartir este reconocimiento con las madres que tienen sus hijas desaperecidas, víctimas de desaparición forzada”, manifestó Jurado.

Cipriana es activista social desde los años 90’s por las mujeres desaparecidas y las obreras de la ciudad.

En el 2008 fue secuestrada por su labor, por lo cual se exilió de la ciudad y desde entonces vive en Estados Unidos.

“Cuando tuve que abandonar mi tierra que tanto he amado, Juarez, no es el lugar donde nací pero es el lugar donde viví desde niña, pues fue un dolor muy fuerte para mí para mis hijos tener que abandonar tu ciudad, ir a un lugar y a pesar de que es nuestro vecino, pues es un lugar desconocido para vivir, empezar de cero, nunca me imaginé que regresaría a esta ciudad a recibir este reconocimiento”, manifestó.

El homenaje se hizo por parte del Cabildo y la asociación Vamos Unidas por Juárez, su nombre quedó desde este día en la Rotonda las Mujeres Ilustres ubicado en eje vial Juan Gabriel y Sanders.