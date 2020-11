Hasta 5 horas para cruzar por Zaragoza

Gabriel Cardona

Ciudad Juárez.- Ante filas de hasta 150 tráileres y más de cinco horas para cruzar, transportistas denunciaron la lentitud de las aduanas mexicana y estadounidense, sobre todo en el puente internacional Zaragoza.

Señalaron que las líneas provocan que los camiones saturen las calles y avenidas aledañas al cruce, incrementando el riesgo de accidentes.

“Largas líneas, largas horas de espera para cruzar un solo embarque y con una mala comunicación o coordinación por parte de las autoridades para buscar la manera de controlar”, señaló Alejandro González Figueroa, delegado estatal de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Agregó: “Es un relajo, nos traen paseando por toda la ciudad porque no nos dejan hacer líneas después de cierto punto, y eso provoca saturación de las avenidas, ponemos en peligro las cargas y se incrementa el riesgo de accidentes”.

Ante la saturación de camiones de carga en los puentes internacionales que intentan cruzar a Estados Unidos, la Asociación de Maquiladoras (Index) recomendó al sector transportista dirigir las unidades de carga al paso internacional de San Jerónimo-santa Teresa “para evitar enviar sus embarques de exportación por la Sección Aduanera Zaragoza debido a un colapso en las vías cercanas a este punto”, indicó a través de un aviso oficial.

Sin embargo el dirigente consideró que no es positiva la medida propuesta por el sector maquilador. “San Jerónimo es la muerte, nos cuesta 30 por ciento más de combustible para darnos la vuelta allá y la industria no quiere pagar ese excedente”.

De acuerdo con González Figueroa, el atraso en los embarques para cruzar a Estados Unidos se viene presentando desde el pasado jueves, cuando la Aduana trabajó únicamente hasta las 4 de la tarde por la celebración del Día de Gracias, y los tiempos de espera se han mantenido desde ese día hasta ayer.

“Las aduanas dicen que ellos están bien, pero la verdad no están procesando con agilidad y esto ocasiona el tráfico en ambos lados”, sostuvo el transportista.

“Si estuviera bien estaríamos avanzando, no se acumularían tantas unidades. Siempre hay líneas, pero no afectamos las principales avenidas de la ciudad. Yo creo que a lo mejor no está llegando bien la información a los altos mandos de la aduana para que vean el problema, no sé si sea el sistema o falta de personal”, agregó.

