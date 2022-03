Golpes y poca comida, los castigos en albergue

Ciudad Juárez.- Tras la reubicación de los 79 menores a cuatro albergues de esta ciudad, exinternos del entonces Centro de Rehabilitación Crairs A. C., en el municipio de Delicias, denunciaron de forma anónima que durante su estancia en el lugar fueron víctimas de maltrato físico y psicológico, pues aseguraron que recibían como castigo golpes y mala alimentación.

Contaron que como formas de castigo ante conductas que consideraban inapropiadas se les llegó a sentar por más de 12 horas sin permitírseles levantarse ni para ir al baño o a comer. También indicaron que se les racionaba el alimento y se les llegó a golpear, por lo que uno de ellos incluso escapó.

En tanto, la titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, María Guadalupe Álvarez Caballero, presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de Delitos contra la Familia en contra del director general del Centro de Asistencia Social para Niños y Adolescentes con Problemas de Conducta y Adicciones Crairs A.C., Adrián Alejandro B. G., por el delito de maltrato infantil y se solicitó la colaboración de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte para la declaración de los menores, informó la FGE.

“Tenían albergados a 79 niños, los cuales fueron trasladados a Ciudad Juárez por la propia Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Se realizan estudios a todos los menores para determinar su estado físico y psicológico”, señaló la Fiscalía General del Estado, y precisó que actualmente la denuncia se encuentra en la etapa de investigación.

Luego de una indagatoria realizada por Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal en el Crairs se detectaron irregularidades en el trato a los menores, por lo que la Procuraduría procedió a su reubicación desde Delicias a este municipio.

Los menores, de entre 5 y 17 años, arribaron a esta ciudad alrededor de las 10 de la noche del jueves y fueron reubicados en cuatro albergues, donde personal de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez les realizó una valoración médica y el pasado viernes por la mañana fueron puestos a disposición de la Jurisdicción Sanitaria, a fin de dar seguimiento a su estado de salud.

Denuncia por maltrato infantil

Ante la situación, la procuradora Álvarez Caballero interpuso una denuncia en contra del director general del Crairs A.C., identificado como Alejandro B. G., por el delito de maltrato infantil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 184 del Código Penal del Estado de Chihuahua.

Comete el delito de maltrato infantil quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional que agreda física, psicológica, emocional o sexualmente a una persona menor de dieciocho años, que esté sujeta a su custodia, vigilancia, educación, enseñanza o cuidado, establece el artículo.

“Aparece como imputado Adrián Alejandro B. G., director del albergue Crairs A.C., con quien se tenía convenio por parte del DIF estatal para albergar a niños tutelados por el Estado”, señaló la FGE; además, indicó que al haber sido trasladados a Ciudad Juárez se solicitó la colaboración de su Fiscalía para obtener la declaración de los menores.

Luego de sus experiencias bajo el cuidado de Alejandro B. G., los exinternos del entonces Centro de Rehabilitación Crairs A. C. –quienes solicitaron no revelar su identidad por temor a represalias–, no dudan de que las acusaciones en su contra sean verdaderas y esperan que, a diferencia de ellos, los menores que supuestamente fueron maltratados reciban justicia.

Problemas de infraestructura

Aseguraron que hace dos años, durante el tiempo en que estuvieron en el lugar, antes de que se construyeran las nuevas instalaciones, había problemas de instalación eléctrica, por lo que no contaban con aires acondicionados y las altas temperaturas eran difíciles de soportar.

En entrevista con El Diario de Delicias, Alejandro B. G. señaló que antes Crairs operaba como un centro de rehabilitación y ante una petición del DIF estatal cambió su giro a un centro de asistencia para tratar a menores con problemas de conducta, mismos que fueron retirados luego de que denunciaran irregularidades en su cuidado.

Negó que los menores bajo su cuidado hayan sido víctima de algún tipo de maltrato e incluso aseguró que podría tratarse de una cuestión personal en su contra.