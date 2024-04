Frena Texas cientos de cargas

Ciudad Juárez.- Luego del regreso de las revisiones exhaustivas por parte del Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas, cientos de unidades de carga no pudieron cruzar mercancías a Estados Unidos ayer.

“En revisiones estuvieron cruzando hasta cinco tráileres por hora. Se va a quedar el 90 por ciento de las mercancías que debieron haber cruzado hoy (sábado)”, estimó ayer Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez.

El promedio de cruce por hora en ese puente internacional el fin de semana es de hasta 200 camiones por hora, señaló el dirigente, quien agregó que, ante las revisiones, cientos de conductores regresaron las unidades a los patios de las empresas.

Sotelo consideró que fueron hasta 450 los camiones de carga los que no pudieron cruzar mercancía en los puertos fronterizos solamente ayer.

“El lunes vamos a platicar con las empresas para ver qué hacer con las cargas, por dónde las pasamos, porque cada empresa hace su papeleo en función del cruce por dónde pasará”, dijo. “Aparte no los quisimos dejar porque tendríamos que pagar la vigilancia de las unidades, es una gastadera de dinero”.

“Todo mundo esperaba que no fuera oficial esto. Si no lo resuelven pronto vamos a vivir un episodio similar a los demás. Es un trasfondo político más que otra cosa, no tenemos idea de cuándo se termine”, adelantó Sotelo.

Se trata de la cuarta crisis que enfrenta el sector en los cruces internacionales en los últimos cinco años, recordó el líder transportista, luego de las ocurridas en 2019, 2021 y 2023, todas, como ésta, resultado de conflictos políticos por el cruce de personas migrantes de México y otras partes de Latinoamérica.

Ayer, a las 8:00 de la mañana, el tiempo de espera en los puestos de cruce de mercancía era de 90 a 120 minutos en siete carriles abiertos y a las 7:00 la espera era de entre 35 y 55 minutos en seis carriles.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reporta entre tres y cuatro horas de espera en seis carriles abiertos para revisión de vehículos comerciales con corte de información a las 9:00 de la mañana.

Para el mediodía, usuarios del bulevar Juan Pablo II se quejaron del tráfico generado, debido a la fila de unidades de carga pesada que se dirigían al puente internacional Zaragoza.

Por la tarde, la Agencia Nacional de Aduanas de México anunció la ampliación de horarios para operaciones de comercio exterior a la exportación de mercancías en dos puentes internacionales, debido a los retrasos de cruces por revisiones intensivas por parte de autoridades estadounidenses.

A partir del lunes el cruce internacional San Jerónimo aplicará un horario de cruces de mercancías de lunes a viernes de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche; el sábado, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

La instrucción también aplica al cruce de Guadalupe-Tornillo, de lunes a viernes de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche; el sábado de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.