‘Falta mucho para una vida libre de violencia’

La voz tierna de Amy, una niña de siete años que vestía una pantalonera color morado, se escuchó cuando preguntó a su madre “¿qué es un feminicida?”.

“Feminicida es un hombre que mata a una mujer por el hecho de ser mujer, porque a la mejor la mujer quería estudiar o ya no quería estar con él. A veces les pegan a las mujeres y cuando ellas se quieren ir de ahí las matan, sólo porque piensan que las mujeres son propiedad de ellos y las matan, a esos se les llama feminicidas”, explicó Mónica a su pequeña, luego de llegar al Memorial a las víctimas de feminicidio en el Campo Algodonero.

Para la madre de familia, quien caminó junto a Amy y su hijo Arturo de dos años, en la Marcha 8M separatista “Tu nombre pudo ser el mío”, aún falta mucho para que las mujeres de Ciudad Juárez vivan una vida libre de violencia.

Por ello, y asumiendo una maternidad responsable, decidió salir junto a otras mil mujeres a alzar la voz, a pedir justicia, a visibilizar la violencia permanente que se vive en los hogares fronterizos, muchos de ellos de luto por la pérdida de sus hijas o madres y caminaron desde el centro comercial Plaza Juárez Mall hasta el cruce de las avenida Ejército Nacional, donde los automovilistas les mostraron su apoyo al hacer sonar el claxon.

De pie, las mujeres quedaron frente a la Flor de Arena, la escultura de la artista Verónica Leiton que dedicó a los familiares de las víctimas de feminicidio, mientras todas entonaban la canción “Nos crecieron alas”, escrita por la compositora y cantante Vivir Quintana e interpretada a dúo con Mon Laferte.

“Esta marcha es por y para las que ya no están, las que estamos y las que vienen. Desde hace ya varios años nos hemos organizado para salir juntas a gritar y ser escuchadas en exigencia de justicia; este año tampoco quisimos dejar pasar esta fecha tan representativa para todas nosotras, una fecha de luto, pero también de unión, fuerza y valentía”, gritó al micrófono una de las integrantes de las colectivas Mujeres Independientes, Mujeres en Rebelión y Sáficas, que organizaron este evento.

Emocionadas ante la respuesta de la convocatoria lanzada a través de las redes sociales, al reunirse mil mujeres por una misma causa, se dolieron por la ausencia de las 303 mujeres asesinadas en el 2010, o las otras 155 privadas de la vida en el 2023.

O las 26 que han asesinado este año en la ciudad, entre ellas Lluvia Guadalupe Montellano Félix, quien a los 5 años sufrió la amputación de una pierna al ser atropellada por un militar que conducía en estado de ebriedad y fue asesinada el día que cumplió 22 años, para ser reconocida oficialmente una semana después de que fue cometido el feminicidio.

“¡Ya basta! Basta de no saber si regresaremos a casa después de una jornada de trabajo, al salir de la escuela o simplemente cuando salimos a divertirnos, regresar a casa no debería ser un privilegio, sino una garantía a la que todas las mujeres tenemos derecho”, fue parte del mensaje del que se adueñaron las asistentes a la marcha.

Luego siguió el pase de lista de las mujeres asesinadas en Juárez, Chihuahua y el resto del país pero que serán recordadas hasta que se les haga justicia. Jeniffer Tovar, una de las tres organizadoras, dijo que en este acto no se les permitió el acceso a hombres y agradeció a El Diario que la cobertura fuera realizada por una mujer.

“Hubo un contingente para maternidades, las cuales fueron protegidas por las mismas mujeres”, explicó. El acto concluyó a las seis de la tarde, después de que fueron colocadas dos cruces rosas en memoria de Isabel Cabanillas y Remedios Ríos. Las dos mujeres que clavaban las cruces de madera dijeron no haber conocido a las víctimas, pero eso no era impedimento para exigir justicia y enaltecer sus vidas, ésas que el Estado no pudo proteger.

Saldo blanco: SSPM

El secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), César Omar Muñoz Morales, reportó un saldo blanco tras concluir este viernes las dos marchas realizadas, en diferentes puntos de la ciudad, en conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

La corporación estimó la participación de dos mil 800 mujeres en los dos eventos que se caracterizaron por ser pacíficos. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

