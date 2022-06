Fabiola Luna, estilista reconocida en Juárez, entre víctimas de masacre

Ciudad Juárez— Como Fabiola Luna fue identificada por familiares y amigos, una de las víctimas mortales del ataque armado ocurrido este jueves en restaurante Denny’s de la avenida Tecnológico.

La mujer ejecutada, es quien festejaba hoy su cumpleaños en el restaurante, según lo mencionaron a través de las redes sociales.

“Feliz cumpleaños a uno de mis grandes amores, hermanita, que puedo decir que no sepas, te has ganado mi admiración y mi respeto por completo, eres una mujer tan fuerte..”, menciona una publicación realizada la mañana de este jueves, antes de que ocurriera el hecho violento.

“Te amo princesa, eres lo más bonito de esta vida, por eso Dios te llevó, yo sé que estás tranquila, mi negro te está recibiendo y no me imagino los miles de besos que te está dando pero yo aquí me voy a morir sin ti mi amor…”menciona la publicación de la misma persona después de ocurrido el multihomicidio.

De acuerdo a las publicaciones en redes sociales, la mujer se dedicaba al negocio de la belleza, por lo que sus clientes y amigos lamentaron el hecho.

“No lo puedo creer Faby, apenas ayer te vi, platiqué contigo del hermoso trabajo que haces con las extensiones, descansa en paz Fabiola Luna, una gran pérdida y precisamente me decías que hoy festejarías tu cumpleaños!! Descansa en paz una mujer talentosa y llena de vida”, se lee en otra publicación.

Cabe mencionar que empleados del restaurante mencionaron a El Diario que una de las víctimas festejaba su cumpleaños y los mismos meseros le cantaron las mañanitas instantes antes de que ingresaran los pistoleros al lugar para acabar con la vida de ella y de las otras tres personas que la acompañaban en su mesa.