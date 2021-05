Exponen propuestas en seguridad y finanzas

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Los aspirantes a la alcaldía de Juárez en el encuentro organizado por el Consejo Coordinador Empresarial

Ciudad Juárez— Que el Fideicomiso de Puentes Fronterizos deje de ser administrado por funcionarios de Gobierno del Estado que son en su mayoría de la ciudad de Chihuahua, mejor coordinación entre los tres niveles gubernamentales, y hasta construir el parque de los ‘Avengers’, lucieron ayer como propuestas en el Encuentro con Candidatos 2021, convocado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Basados en dos rondas de participación con dos preguntas cada uno, principalmente relacionadas con desarrollo económico y finanzas públicas, seis de los ocho aspirantes que buscan la alcaldía expusieron su plan de trabajo al empresariado local, ante el que también firmaron el compromiso de seguir una Agenda de Desarrollo para la próxima administración.

“El evento es una oportunidad para la comunidad empresarial de evaluar con mayor alcance el conocimiento y las propuestas técnicas de los candidatos, en temas fundamentales y de coyuntura actual”, expuso el CCE que, estableció, el foro se desarrolló en un formato conversatorio y sin confrontaciones, ni réplicas y contra réplicas.

Las preguntas fueron ¿qué políticas públicas tiene planeadas para mejorar el centro de la ciudad y la seguridad del municipio?, y, ¿en su plan de trabajo se cuenta con un proyecto de imagen para la ciudad?, ¿cómo lo haría?.

Mientras que en el aspecto de finanzas públicas, se planteó: “Existen muchos recursos que se utilizan para la gente pensionada del municipio, ¿cómo se darán acciones o estrategias que se podrían implementar para que no siga creciendo?

Y, “desde el enfoque del fondo del fideicomiso de puentes fronterizos, cuál sería la propuesta para que se maneje por el municipio y que éste sea efectivo?

Los seis candidatos que participaron en el foro firmaron un compromiso de seguir la Agenda de Desarrollo 2021, y así impulsarán, propiciarán, convocarán, estimular, y aplicarán dicha agenda, de resultar ganadores en la contienda electoral del 6 de junio.

Las preguntas

• ¿Qué políticas públicas tiene planeadas para mejorar el centro de la ciudad y la seguridad del municipio?

• ¿En su plan de trabajo se cuenta con un proyecto de imagen para la ciudad? ¿Cómo lo haría?

• Existen muchos recursos que se utilizan para la gente pensionada del municipio, ¿cómo se darán acciones o estrategias que se podrían implementar para que no siga creciendo?

• Desde el enfoque del fondo del fideicomiso de puentes fronterizos, ¿cuál sería la propuesta para que se maneje por el municipio y que éste sea efectivo?

ADRIANA FUENTES

En el tema de seguridad la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), planteó la contratación de policías para llegar a los 6 mil elementos, tomando como argumento que actualmente la ciudad sólo tiene 417 agentes por turno en una ciudad de más de un millón y medio de habitantes.

Esa, expresó, es su propuesta para la cuestión de seguridad, no sólo para el Centro sino para todo Juárez. “Que la policía esté capacitándose, que la policía tenga exámenes periódicamente”, y que los agentes de la policía municipal tengan arraigo en Juárez.

En el aspecto de Finanzas, Fuentes Téllez habló de la necesidad de una mejor administración para el Municipio que tiene un gasto corriente del 64 por ciento de su presupuesto, quedando el resto para pocas obras.

Señaló que de ahí parte “la urgencia de luchar porque el Municipio obtenga administración de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), el transporte y el fideicomiso de los puentes, ya que Juárez necesita que le aporten mucho porque el presupuesto no alcanza”.

Expuso que la visión a largo plazo de Ciudad Juárez es que sea una frontera participativa, actuante y moderna. Al término de su discurso llamó a los asistentes a sumarse a que Juárez se Ponga de Pie, porque ya basta del abandono en el que está la ciudad.

JAVIER GONZÁLEZ MOCKEN

En el tema de seguridad, del Partido Acción Nacional, Javier González Mocken, se refirió a hechos que ocurrieron en su participación como alcalde de manera interina, en 2016, cuando “se reconstruyó el Centro de la ciudad desde el punto de vista físico y social”.

Destacó que cuando fungió como presidente municipal se enfocó, entre otras cosas, a la reconstrucción del Centro histórico.

Sobre la seguridad pública dijo que es “necesario emprender la profesionalización y certificación de la policía local e iniciar una reestructuración interna” de la dependencia que involucre aspectos como una mayor capacitación y mejores condiciones laborales para los elementos de seguridad.

En la segunda ronda habló sobre los recursos para pensionados y jubilados de la Presidencia municipal. Hizo referencia a que en la administración pasada se conformó un fideicomiso entre gobierno municipal y sindicato para pagar y tener fondos para el pago a pensionados y jubilados. En ese entonces subió el porcentaje de aportaciones del 2 al 4 por ciento, pero la actual administración bajó las atenciones físicas y económicas.

En el tema del fideicomiso de los puentes, planteó una reestructuración del consejo. “La única forma es modificar el consejo para que quede en manos de la Presidencia”, dijo.

CRUZ PÉREZ CUÉLLAR

Mientras que de Morena, Cruz Pérez Cuéllar insistió en una coordinación, “de cajón”, entre los tres niveles de gobierno incluyendo a los comerciantes. “No debe haber una política pública que se desarrolle de manera unilateral por parte del ayuntamiento”, expresó.

También dijo que se aprovechará el uso de la tecnología hasta de reconocimiento facial.

“Hay tecnologías que pueden ayudar a reconocer a una persona que se hizo una cirugía plástica, pero también fomentar más el deporte y apoyar más a la cultura”.

En el aspecto de finanzas, Pérez Cuéllar ofreció respetar el fondo de pensiones y no tocarlo para que no se haga el hoyo más grande, y diseñar una estrategia para que no crezca tan rápido.

En el caso de la entidad paraestatal, ofreció un esquema para que sea transparente, “que sea manejado por el ayuntamiento y por el sector productivo, además de que por medio de un acuerdo del Cabildo, se pida al presidente del país que modifique el decreto de constitución.

RODOLFO MARTÍNEZ ORTEGA

Rodolfo Martínez Ortega, de Movimiento Ciudadano, señaló que la seguridad no sólo son policías, y se debe reconstruir el tejido social que ha venido provocando que los niños sean blanco perfecto de los delincuentes.

“Tenemos que rescatarlos, jalar esas personas, meterlos a la academia para darles secundaria y preparatoria, hasta licenciatura”, manifestó.

Al asegurar que los policías recibirán una capacitación constante y uniformes nuevos, dijo que hay que dignificarlos para poderles exigir.

En el tema financiero Martínez Ortega indicó que hay 3 mil 500 pensionados y no se ha respetado el fondo, por lo que éste, agregó, debe tener un candado “porque hay administraciones que le meten mano”.

En el tema del fideicomiso de puentes, consideró que es algo vergonzoso que los juarenses no decidan. Ya que el Municipio sólo tiene dos votos dentro del consejo, “se tiene que reestructurar el fideicomiso, para que se maneje por los juarenses por medio de las cámaras, colegios y la autoridad municipal”, manifestó.

MARISELA SÁENZ

Al hacer un recuento de indicadores, como de que la inseguridad y la violencia tienen el 27 por ciento de las problemáticas en la ciudad, Marisela Sáenz, del Partido Encuentro Solidario (PES), expresó que dentro de sus propuestas pretende colocar cámaras de seguridad con inteligencia artificial, para la cual ya hay infraestructura.

“Hasta 10 mil cámaras se instalarían echando mano de los recursos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, que tiene hasta 400 millones de pesos destinados a infraestructura u obra pública”, manifestó.

A que Sáenz se le fue el tiempo de cuatro minutos para pedir al Consejo Coordinador Empresarial que, como experto en el manejo de personal, la asesore en los temas financieros.

También les expresó: “Yo quiero apoyarme en ustedes, a lo mejor pudiéramos decir que no tengo tanto conocimiento en la administración, pero tengo a los mejores expertos y no creo que ustedes vayan a decir que no. Los quiero como mis asesores, a lado mío, de voluntarios”.

Durante su participación, la candidata se comprometió a construir un parque temático de los ‘Avengers’, “adecuándonos a los tiempos, tenemos que ser futuristas”.

MISAEL MÁYNEZ

En el tema de finanzas, Misael Máynez, de Redes Sociales Progresistas (RSP), ofreció apoyo a Pymes, y dijo que promoverá la creación de una dirección enfocada en promover la ayuda a este sector así como a los emprendedores.

“Vamos a promover incentivos para el crecimiento económico en el Centro, y proponer al Cabildo un fondo de 30 millones de pesos para apoyar a emprendedores con el pago de renta en el centro”, manifestó.

Sobre el fondo de pensiones y jubilaciones, Máynez dijo que el Municipio no puede evadir el gasto corriente desde la responsabilidad patronal, pero se puede disminuir en el mediano plazo tomando una política de no ampliación de la base.

Planteó una nueva dinámica en que municipio ofrezca cobertura con seguro privado que asegure vejez y pensión, y con eso disminuye la responsabilidad municipal.

En el tema del fideicomiso de puentes, expresó que ha faltado defender posiciones con más agresividad.

jolmos@redaccion.diario.com.mx