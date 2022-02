Exigen castigo contra Aras

Ciudad Juárez.— Afectados por la empresa Aras Business Group S.A.P.I. de C.V se manifestaron en el exterior de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez para exigir, tanto al Gobierno federal como al estatal, que intervengan para que se castigue el fraude del que fueron víctimas y puedan recuperar el capital que invirtieron.

“Exigimos la devolución de nuestras inversiones. Nosotros, que tuvimos confianza en Aras, que era una empresa constituida, estábamos apoyando según ellos para que funcionara bien una mina, en lugar de que vinieran extranjeros como de Estados Unidos o Canadá, que vienen e invierten aquí para llevarse los dinerales, nosotros confiamos en Aras para que produjera esta mina, pero vimos que era puro engaño y el Gobierno, así como apoya a los inversionistas extranjeros, exigimos que nos apoyen a nosotros también”, expresó Juan Astorga, uno de los manifestantes, mientras sostenía una pancarta.

Mencionaron que aunque en Juárez son aproximadamente 300 afectados, algunos han tenido miedo a denunciar, ya que los asesores de la empresa se comunican con ellos vía WhatsApp y les dicen que si lo hacen serán los últimos en que puedan recuperar su dinero. De esta frontera, son aproximadamente 40 las personas que han denunciado y el resto, en la ciudad de Chihuahua.

Una comisión de los manifestantes fue recibida para dar seguimiento a un documento que ingresaron hace una semana, en el que solicitan de manera formal que la FGR intervenga.

“Ya que aquí a nivel estado no le están dando el seguimiento, no lo están judicializando, está muy lento todo el proceso y parece que no hay elementos para poderlo judicializar, aunque ya tiene tres o cuatro meses el caso y hay cerca de cuatro mil demandas dentro de la Fiscalía”, mencionó Ricardo Lara, otro de los manifestantes.

Debido a que la cantidad mínima que pedía Aras eran de 10 mil pesos, algunos de los afectados habían dado sólo un pago, pero otros habían llegado incluso a los cientos de miles durante un período de aproximadamente seis meses, según indicaron.

“Pedimos a la gobernadora que nos apoye en darle seguimiento y mayor atención, porque este problema se va a hacer más grande por el hecho de que hay personas que se endeudaron o que tenían dinero, y ese dinero que tenían de reserva para los últimos dos tres meses se los están acabando y habrá problemas porque hay gente que está enferma, hay gente que vivía de ese dinero y ya ahorita se los están acabando”, añadió.

“Pedimos que intervengan y que Aras nos regrese nuestro dinero, no estamos peleando algo que sea menos, es una inversión que hicimos con ellos y se desaparecieron. Que nos lo regresen y necesitamos que nos ayuden”, agregó Lorenzo Quintana.

Laura Ruiz, una de los manifestantes, explicó que muchos de los afectados temen denunciar porque piensan que la empresa aún les va a pagar, pues ésta se ha sostenido diciendo que no les ha pagado porque la Fiscalía tiene incautados sus bienes.

“Pero el dinero de todos nosotros no estaba en bienes, la totalidad no, consideramos que un porcentaje muy bajo, como el 10 o 15 por ciento, estaba en bienes inmuebles, pero el resto está en cuentas bancarias”, mencionó.

Dijo que, además, diariamente les llegan mensajes de los asesores de Aras pidiéndoles que firmen la garantía y el contrato con la mina, por lo que muchos creen que cuando la Fiscalía libere la mina les va a pagar.

Explicó que la semana pasada, una comisión de los afectados acudió a la Ciudad de México acompañada por el diputado Óscar Castrejón y por Miriam Burciaga, abogada del despacho de Mariano Cordero, que lleva el proceso legal de algunos de los afectados, para reunirse con Óscar Bernach, enlace entre el Senado y la FGR, quien luego de escucharlos dijo que daría seguimiento a su caso.