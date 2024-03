Exhiben a pacientes ‘regados’ en Urgencias del Hospital 66 del IMSS

Fotografías del interior del Hospital Regional de Zona número 66 del IMSS filtradas por personal de enfermería y captadas por este medio, además de testimonios de usuarias, dieron cuenta de las deficiencias en el servicio del nosocomio, tras casi 20 días de la promesa de la delegación del Instituto de atender la falta de insumos y medicamentos.

Lucrecia, por ejemplo, tuvo que bañar a su mamá recién operada de la vesícula y usó su falda larga blanca de algodón ante la falta de toallas en el hospital, para luego colocarle la misma bata con la que salió del quirófano, lo que calificó de “poco higiénico”.

También el personal de enfermería denunció la situación, en su desesperación por lo que observan diariamente, mediante fotografías que fueron enviadas a este medio. En ellas, se observan personas sentadas en sillas de ruedas, en el suelo o en asientos regulares esperando una camilla, pero ya con canalizaciones mediante las que reciben suero o medicamento.

Para Lucrecia, la espera fue de nueve días para que su madre fuese atendida, poco más que el tiempo que Socorro, de 52 años, ha esperado a que le programen su cirugía por un quiste en los riñones de unos 10 centímetros de diámetro que presuntamente representa una urgencia para el personal médico que la trae desde el municipio de Ahumada a Juárez con costo para ella.

“Me traen con puras mentiras. Ya me hice los estudios, ya traje los donadores de sangre. Ya sólo espero a que me hablen, pero no me han hablado”, contó Socorro, y añadió que “ya me siento preocupada porque el quiste está bien grande y me urge porque tengo antecedentes de cáncer, y es un riesgo”.

En sus visitas a la institución la imagen fue clara al interior, según lo que contaron, como representación de la saturación de los servicios médicos en ese hospital: unas 20 o 30 personas sentadas esperando a ser colocadas en camillas todos en línea por un pasillo que es recorrido por enfermeros y doctores que no se dan abasto ante la alta demanda de atención.

A la mamá de Lucrecia le tienen que hacer, además, una placa de rayos x por un problema para respirar que presenta, pero va a tener que sacarlo en un laboratorio particular, porque no hay fechas ni equipo en el IMSS.

“Eso no es nuevo. Sabemos que el Seguro Social tiene carencias desde siempre. Hay personas que realmente están en una situación más crítica que la de mi madre, que, si preguntas, te vas a poner a llorar”, denunció Lucrecia.

Al solicitar este medio la versión del IMSS, la vocera de la delegación estatal, Silvia Macías, dijo que revisarían la información.

La representación sindical estuvo presente el 24 de febrero frente al nosocomio, manifestándose con pancartas y consignas verbales contra la falta de material médico e higiénico, así como medicinas. Luego de la protesta sólo una vez dio a conocer que llegaron algunos insumos, sin que se haya actualizado la situación.