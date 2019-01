Evitan usuarios cobro en Misiones

Ciudad Juárez— Indignados por el cobro de estacionamiento en el centro comercial Las Misiones, usuarios frecuentes de la plaza deciden buscar lugares cercanos a la misma para dejar sus vehículos e ingresar caminando a fin de no contribuir con el pago establecido desde inicios de año.

Usuarios entrevistados dijeron estar en contra de esta medida, por lo que desde el inicio de cobro, el pasado 3 de enero, se dieron a la tarea de estacionarse fuera del espacio que ofrece el centro comercial aun con el temor de que algo pudiera ocurrirle a sus automóviles pero firmes en no apoyar el cobro.

“Se nos hace un abuso que vuelvan a cobrar el estacionamiento, ahora nos estacionamos en los locales que están enfrente del SAT, se nos hace más práctico ahí y caminar un poquito en vez de pagar”, dijo Alejandra Jiménez, cliente afectada.

“Mi esposo como es miembro del gimnasio iba diariamente, pero desde entonces optamos por estacionarnos en la plaza de enfrente o si está muy saturado usamos Star Médica o plazas aledañas”, agregó.

La afectada mencionó que sólo en dos ocasiones se han visto forzados a ingresar a la plaza y hacer el pago, pero generalmente buscan la manera de dejar su vehículo en otra parte.

Un usuario del gimnasio comentó que en dicho comercio se sabe que una de las personas que acudían todos los días dio de baja su membresía por evitar el cobro del estacionamiento.

“Yo voy al gimnasio, pero me estaciono en otro lado porque los costos del estacionamiento son altos y se supone que debería ser gratuito pero… si ya estoy haciendo el gasto del gimnasio como para pagar estacionamiento, pues no me conviene”, expuso Nancy Montoya.

La entrevistada comentó que esto también es una desventaja porque al no tener tan cerca su auto, en su visita tiene la preocupación de que algo le pueda pasar, y dijo, “aparte de que si lo dejo ahí adentro, el estacionamiento no me cubre si alguien entra a robar”.

De acuerdo con archivos periodísticos, el pasado 18 de enero la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió el cobro de estacionamiento por incumplir con medidas señaladas como obligatorias en la Ley Federal del Consumidor, informó Daniel Álvarez Calderón, subdelegado de la dependencia.

Sin embargo, el pasado lunes 21 se reactivó la cuota, ya que la suspensión emitida por la Profeco quedó sin efecto debido a que el centro comercial corrigió las faltas administrativas y con ello se levantó la medida precautoria, según lo dio a conocer el subdelegado.

Esta plaza inició el cobro de estacionamiento tras obtener un amparo contra el reglamento municipal que impedía esta cuota desde el 2016.

Datos indican que desde la reactivación diversos grupos de ciudadanos han realizado manifestaciones, protestas y amparos contra esta medida, acciones a las que incluso se sumaron Esther Mejía Cruz y Ulises García Soto, diputados federales por Ciudad Juárez.

Por su parte José Luis Sánchez, vocero de la Dirección General de Tránsito, dio a conocer que no se tienen denuncias registradas por el uso de otros estacionamientos, e informó que la dependencia trabaja en un programa permanente de respeto y uso de vías públicas.

“Se da el caso de que en los mismos estacionamientos se estacionan en doble fila obstruyendo los hidrantes sobre las mismas banquetas, a las afueras, en fraccionamientos o comercios aledaños; lo que procede con nosotros es realizar las infracciones correspondientes”, dijo.

Expuso que los miércoles se recorren diversas vialidades de la ciudad y centros comerciales a fin de detectar casos como los cajones para discapacitados que se usan sin el permiso debido.

“En ese sentido estamos trabajando nosotros, no atentos a la problemática de ese estacionamiento en especial pero sí a toda la ciudad”, comentó el portavoz.





[email protected]