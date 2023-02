Pavimento mojado provocó volcadura en Sanders

Ciudad Juárez.- El pavimento mojado fue la causa del siniestro vial de esta tarde en la colonia Melchor Ocampo, de acuerdo con la información oficial de la Coordinación General de Seguridad Vial.

De acuerdo con la información de la Coordinación, el vehículo Subaru Forester 2002 con placas de Texas era conducido sin licencia de manejo por Valeria G. Z., de 19 años de edad.

El relato oficial señala que cuando el vehículo bajó el puente de la avenida Sanders, fallaron los frenos, por lo que la guiadora perdió el control, se impactó contra un tambo relleno de concreto propiedad de Raúl R. M., quien no reclamó daños, y luego se estrella con un poste de madera de la compañía Telmex, y con la caída de este el cableado derriba otro poste de la misma empresa. De estos postes se registró daño total.

Este siniestro vial tuvo lugar en la calle República de Chile y Municipio Libre.

No hubo lesiones y la mujer no conducía en estado de ebriedad. La hija de la conductora, de un año de edad, fue transportada por la abuela al IMSS 35 a recibir atención médica, aunque no presentaba heridas de gravedad, se dio a conocer. Pese a que vecinos del lugar hablaron de personas detenidas, las autoridades no confirmaron el dato.