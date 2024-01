Enfrentan autos chinos batalla precio-calidad

Los autos chinos ganan cada vez más terreno en esta frontera y resto del estado y país, sin embargo, hay discrepancias entre precios y calidad.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en Chihuahua los vehículos chinos alcanzaron en menos de tres años el 10 por ciento de las ventas y se prevé que aumenten este 2024 en un 55 por ciento.

Clientes y mismos vendedores de las diversas marcas coincidieron en que los precios y estética son los puntos más atractivos, aunque en contraparte están los reclamos por la menor calidad y falta y retraso de autopartes o reparación en caso de colisión.

Para Efraín, el precio más bajo que un vehículo de otra marca fue lo que animó a él y a su esposa a adquirir un auto de la marca china MG, agencia ubicada sobre la avenida Ejército Nacional.

Esta marca ha cobrado relevancia a nivel estatal, al grado que proyecta un incremento del 55 por ciento de sus ventas, mencionaron sus encargados en Juárez.

Antonio Morales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en el estado, detalló que son seis las marcas chinas hasta el momento establecidas en Chihuahua capital y Ciudad Juárez y que en este 2024 se esperan otras cuatro de autos ligeros y dos de camiones.

En Juárez hay tres agencias: MG, JMC y Chirley.

Efraín, quien acudió ayer a MG, dijo que se ahorrará unos 150 mil pesos con la compra de la RX5, que le cotizaron en 560 mil pesos con mensualidades de 12 mil 333 pesos.

“No conocíamos esta marca, pero vamos a ver referencias en Internet a ver qué tal está”, mencionó.

Lucero Reséndiz, asesora de ventas de MG, dijo que en los poco más de dos años que tiene esta agencia en Juárez, gradualmente ha incrementado la confianza de las personas para realizar ahí una compra, ya que nunca han estado por debajo de la meta que se fijan en ventas.

Uno de los factores es que la raíz de esta marca es británica, con 100 años en el mercado (desde 1924). La adquirió Saic Motors, que es una ensambladora en China que le fabrica también a Volkswagen y certifica a Mercedes-Benz.

Otros aspectos son su costo por debajo del mercado, siete años de garantía y que Saic abrió una planta para refacciones en San Luis Potosí, que es exclusiva de MG.

En contraparte, el propietario de un vehículo de JAC, quien prefirió omitir su nombre, dijo que las marcas chinas tienen diseños innovadores, pero al poco tiempo empiezan las fallas, como el hecho de que no prenden las pantallas, además de que chocó y en tres meses no le han podido conseguir las piezas.

“Nos pintan la luna y las estrellas y nos dicen que la ensambladora está en Puebla con procesos japoneses y no, al parecer llegan totalmente armados desde China. Al menos unas cinco personas a las que les falla la pantalla he visto en la agencia, y tengo entendido que MG tiene la misma calidad, según me dijo una amiga que tiene una camioneta de ahí”, comentó.

Dijo que una de sus preocupaciones es que pierda valor una vez que quiera venderla.

