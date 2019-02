Encuentran aquí su mejor mercado

Ciudad Juárez— Ciudad Juárez es el municipio favorito en ventas para los comerciantes que acudieron el pasado fin de semana a la feria “Crecer, produciendo con Valor” que se llevó a cabo en el Parque Central Poniente.

Comerciantes entrevistados expusieron que a pesar de que estos eventos son frecuentes y buscan el posicionamiento de sus productos en distintos municipios de Chihuahua, la frontera es donde se encuentra su mejor mercado.

Adewale Adeniji, vendedor oriundo de África, comentó que tiene seis años en México, los cuales ha dedicado al comercio de productos originarios de su país, los cuales son muy costosos, pero consideró que los juarenses han visto con buenos ojos su cultura y es su lugar favorito para vender.

“Aquí en Juárez está frío pero la gente es buena persona y me siento a gusto con eso, mi producto al mayoreo viene de África y tengo otras cosas de diferentes culturas de allá que no salen tan baratas, pero gracias a Dios gano. Este año ya no quiero salir de la ciudad, quiero mi local”, comentó.





‘Juarenses sí consumen, les gusta lo bueno’

María Esther Rocha acudió a esta feria desde Aldama para dar a conocer el ate de membrillo, miel virgen, cremas orgánicas y jaleas que su familia produce.

“A veces nos va muy bien y a veces no tan bien pero el chiste es participar y convivir con otros grandes artesanos que vienen de muchas partes del país, y a nosotros nos da mucho gusto venir a estas ferias porque conoces a mucha gente muy bonita y muy talentosa”, expresó.

Los gastos más fuertes, según comentó, son la gasolina y las comidas, pero aseguró que vale la pena porque se dan intercambios de productos entre los mismos comerciantes locales, y agregó que ‘los juarenses sí consumen, les gusta lo bueno’.

Edith Núñez, coordinadora del programa de inclusión productiva, dio a conocer que esta fue la quinta edición del evento y la primera del año, en la que han pasado de 80 productores en Pueblito Mexicano a 150 en el Parque Central.

“En la pasada hubo una derrama económica de 400 mil pesos, me parece, en total ha habido como 600 mil en todas las ferias, ha ido incrementando, igual la afluencia de la gente, cada vez llega más gente a consumir”, expuso.

También explicó que la feria se realiza cada dos meses para que los productores se lleven un “buen sabor de boca”, dar la oportunidad de que las personas vean cosas distintas y mejorar la organización.





[email protected]