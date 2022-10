Encontró los cuerpos apilados entre la cama y la pared

Ciudad Juárez.— Con bolsas de plástico en los pies y un semblante de tristeza, dos mujeres y un hombre limpiaban la tarde de ayer la vivienda en la que durante la mañana, su hermano, junto con otras tres personas, fue encontrado sin vida y con visibles huellas de violencia.

Dos colchones manchados de sangre, al igual que el respaldo de una silla, se observaban junto con otros muebles que fueron sacados de la vivienda ubicada en la esquina de la calle Cadmio y María Martínez de la colonia Niños Héroes, mientras que las tres personas lavaban el piso con agua y jabón, los rastros de sangre.

Ambas mujeres mencionaron que eran hermanas del hombre que vivía en ese lugar, de nombre Enrique Duarte Romero, de 58 años de edad, sin embargo apenas hoy acudirían a la Fiscalía General del Estado (FGE) para identificarlo oficialmente, a las otras personas, dijeron no conocerlas.

“Ayer (el domingo) yo lo vi pero fue en el día porque en la noche cuando llego siempre me habla para darle de comer pero ahora no me habló en la noche y yo no sabía pero ya los habían balaceado aquí adentro; dicen los vecinos que fue como a las 5:00 pero yo no sabía, yo no estaba”, mencionó una de ellas.

Dijo que fue durante la mañana de ayer cuando le habló por teléfono una vecina y le dijo que había escuchado los balazos, por lo que acudió a la vivienda y al ingresar, encontró tres de los cuerpos apilados entre la cama y la pared y otro más sentado en la cama.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el hallazgo de los cuerpos se realizó poco antes de las 11:00 de la mañana, las víctimas son una mujer y tres hombres quienes tenían unas seis horas de haber fallecido; estaban maniatados y al menos dos de ellos tenían impactos de bala en la cabeza, sin embargo hasta la tarde de ayer no se había dado a conocer de manera oficial la causa de muerte.

“Es algo muy feo, todavía no lo procesamos bien, yo fui la que los encontró pero todavía no procesamos eso, es muy feo, quién sabe por qué, no sabemos pero estamos devastados, pero mire, gracias a Dios mi mamá ya no está porque si ella hubiera visto, olvídese”, expresó.