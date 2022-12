‘En nuestro país no podemos estar tranquilos’

Debido a que se trata de una nacionalidad exenta del Título 42, durante noviembre pasado 15 mil 305 migrantes nicaragüenses se entregaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, 21 de los cuales fueron expulsados a México.

De acuerdo con las últimas estadísticas dadas a conocer por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), la cifra de ese mes superó los 13 mil 714 cruces irregulares de nicaragüenses registrados durante todo el año fiscal 2022 –el cual abarcó de octubre de 2021 a septiembre de 2022–, además de representar un incremento de mil 378 por ciento en comparación con los mil 035 cruces registrados en noviembre del año pasado.

“La gran cantidad de personas que huyen de los regímenes comunistas fallidos en Nicaragua y Cuba está contribuyendo a que aumente el número de migrantes que intentan cruzar la frontera”, dijo el comisionado interino de CBP, Troy Miller, a través del informe mensual de operaciones en la frontera.

En el Sector El Paso, tres de cada diez de los 53 mil 247 migrantes irregulares durante el mes pasado fueron de origen nicaragüense, por lo cual se convirtió en la principal nacionalidad de cruce y El Paso en el sector con mayores ingresos irregulares de migrantes.

Mientras que miles de migrantes de distintas nacionalidades esperan desde hace meses en esta frontera el fin del Título 42, los nicaragüenses que llegan a la ciudad cruzan la frontera con mayores posibilidades de ser liberados dentro del vecino país.

Dicha política sanitaria fue instaurada el 21 de marzo de 2020, cuando el entonces presidente Donald Trump, “de conformidad con el Título 42 de la Sección 265 del Código de los Estados Unidos, determinó que debido a la existencia de Covid-19 en México y Canadá, existe un grave peligro de que se siga introduciendo Covid-19 en los Estados Unidos”.

Según las estadísticas de CBP, durante el año fiscal estadounidense 2020 la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso encontró en la frontera a 327 migrantes de Nicaragua, quienes habían ingresado al país sin los documentos necesarios y en el año fiscal 2021 la cifra aumentó a mil 815.

En el año fiscal 2022 sumaron 13 mil 714 cruces de centroamericanos provenientes de Nicaragua: 245 de ellos cruzaron la frontera durante octubre de 2021, el primer mes del año fiscal 2022; mil 035 lo hicieron en noviembre, mil 650 en diciembre, mil 734 ingresaron al Sector El Paso en enero, mil 812 en febrero, mil 315 en marzo, mil 004 en abril, mil 202 en mayo, 241 en junio, 190 en julio, 398 en agosto y 2 mil 888 en septiembre.

Durante el año fiscal estadounidense 2023 suman ya 21 mil 069 ingresos de nicaragüenses a Estados Unidos por esta región, 5 mil 764 de ellos en octubre y 15 mil 305 durante noviembre.

Según las cifras oficiales, 73 de ellos fueron expulsados durante el año fiscal 2020, mil 393 en el 2021, mil 162 durante el año fiscal 2022 y 41 más durante los dos primeros meses del año fiscal 2023.

Se van a ‘buscar la vida’

Aunque todavía no se refleja en las estadísticas, durante diciembre la mayor cantidad de migrantes que cruzan a diario la frontera aseguran ser de Nicaragua, como ocurrió el 11 de diciembre, cuando arribó a la ciudad una caravana con mil 080 personas, la mayoría de ellas de nacionalidad nicaragüense, quienes cruzaron el río Bravo/Grande para ingresar a Estados Unidos.

“Yo soy nicaragüense y me siento muy feliz de estar ya en la ciudad de Juárez, después de nueve días, diez días de estar en Durango, me siento feliz por todo el apoyo que nos dieron los mexicanos. Y me dirijo hacia El Paso, para cruzar al norte, a buscar la vida, ya que en nuestro país ya no podemos estar tranquilos, vivir en armonía”, dijo José Manuel Álvarez, de 32 años, originario de Managua.

El centroamericano aseguró que lo más difícil de su viaje fue “el secuestro, porque eso fue una experiencia que a nadie se la deseo, porque nos secuestraron así, con licencia, prácticamente, como yo sólo lo había visto en las series. Y lo viví en carne viva yo, cómo nos tenían ahí secuestrados, dándonos veneno para ratas, yodo y todo ese tipo de comidas”.

Dijo que como rescate les pedían 5 mil pesos mexicanos por persona, por lo que por él y su esposa tenían que ser 10 mil pesos, pero después de cuatro días lograron ser rescatados.

“¿De dónde lo íbamos a dar?”, preguntó el nicaragüense al empezar a caminar hacia la frontera, como parte de la caravana.

Al llegar al bordo del río Bravo y ver finalmente los barrotes del muro fronterizo, la caravana que se conformó principalmente por migrantes que aseguraron haber sido víctimas de secuestro, comenzaron a celebrar haber llegado a Estados Unidos.

“Es una emoción increíble, no se puede imaginar, después de todo lo que pasamos logramos pasar”, gritaba otra mujer que dijo ser nicaragüense, mientras se metía al río en donde el agua les llegaba a la altura de las pantorrillas, para luego formarse en una fila conformada por aproximadamente mil 500 solicitantes de asilo en Estados Unidos.