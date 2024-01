En Juárez no hay secuestros, asegura alcalde

En Juárez se han registrado cero secuestros, los que se han presentado son por el tema de los migrantes, “pero el secuestro de ciudadanos para extorsionarlos no tenemos ningún dato”, afirmó el alcalde luego de cuestionarlo sobre la violencia que denunció la gobernadora Maru Campos se vive en el estado.

Cruz Pérez Cuéllar dijo que el trabajo contra la inseguridad corresponde a los tres niveles de Gobierno y anotó que no es correcto querer quitarse la responsabilidad y culpar a la Federación.

Lamentó las declaraciones de la gobernadora Maru Campos quien acusó al Gobierno federal de “omiso e indolente” ante la violencia que enfrenta Chihuahua.

“Me parece muy lamentable por varias razones; primero no se merece el Gobierno federal ni el presidente de México ni ninguna persona, ese trato y estamos claros que está haciendo un esfuerzo para combatir la inseguridad”, manifestó el presidente municipal.

Puntualizó que el tema de inseguridad corresponde atender a los tres niveles de Gobierno.

“Yo creo que no es correcto quererse quitar el problema culpando a otro nivel de Gobierno, no me parece que sea lo adecuado ni lo que los ciudadanos quieren, yo lo lamento y a seguir trabajando y apoyando al presidente López Obrador”, manifestó.

‘El tema de seguridad es el último que debería partidizarse’

Reconoció el apoyo del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional, porque dijo si el Municipio contratara a todos los policías que se necesitan para una ciudad del tamaño de Juárez, ya no se podría hacer obra, porque se acabarían los recursos.

“La presencia de la Guardia Nacional, no nada más en Juárez en todo el país, ha sido de mucha ayuda en términos de patrullaje, tenemos claro el reto que estamos enfrentando y tenemos mucho apoyo del Gobierno federal y reitero el tema de seguridad es el último que debería partidizarse”, anotó Pérez Cuéllar.

Afirmó que en la ciudad ya no hay secuestros por extorsiones, como se presentaban anteriormente.

“Aparecen algunos porque tiene que ver con el tema de los migrantes, cuando algunos migrantes son retenidos se aparece ese delito, pero digamos el secuestro que lamentablemente vivimos en otras épocas a ciudadanos para extorsionarlos, no tenemos ningún caso”, declaró.

La gobernadora del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, explotó este martes contra el Gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al cual acusó de “omiso e indolente” ante la situación de violencia que enfrenta Chihuahua y que de nueva cuenta golpeó directamente a la comunidad Lebaron, en el municipio de Galeana.

Al ser consultada sobre el caso del “levantón” de cuatro miembros de la comunidad mormona desde el pasado domingo, los cuales ya fueron liberados, la mandataria señaló que se trata de una situación inaceptable que corresponde al fuero federal, y por la cual pidió al presidente poner atención a la situación de violencia que enfrenta Chihuahua.

“Nuestra postura es que esas cosas no tienen por qué suceder, que tenemos que prevenir que esta situaciones sucedan. Desgraciadamente son situaciones del fuero federal, donde otra vez tenemos la omisión, la indolencia completa del Gobierno federal”, declaró la gobernadora.