En desacuerdo, grupos originarios por reubicación

Ciudad Juárez.- Los vendedores de grupos originarios no están de acuerdo con el predio a donde la Dirección de Regulación Comercial los pretende reubicar, en contraesquina del ‘Neri’ Santos, debido a que aseguran que por ahí no circula nadie.

El desalojo se realizará el fin de semana como parte de los trabajos para sacar a los ambulantes del primer cuadro de la ciudad, afirmó el titular de Regulación Comercial, Arturo Urquidi Astorga.

En la Comisión de Atención de Pueblos y Comunidades Originarios se acordó ayer solicitar al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar información del mercado que se proyecta construir para que los grupos trabajen ahí.

“La gente está muy molesta porque se habló de un mercado para pueblos originarios, así lo dijeron en una reunión en el Instituto Municipal de las Mujeres”, mencionó la encargada de Pueblos Originarios de la Dirección de Desarrollo Social, Rebeca Isidro Juan.

Sin embargo, en reuniones que han sostenido con funcionarios de otras dependencias se les dio a conocer que los 72 vendedores de grupos originarios, que actualmente se ubican sobre el área peatonal de la 16 de Septiembre, serán reubicados a un terreno localizado en contraesquina del gimnasio municipal ‘Neri’ Santos, frente a la plaza de Juan Gabriel.

Rebeca Isidro, quien también es líder de la comunidad chinanteca, dijo que los grupos manifestaron que en donde los quieren cambiar no hay circulación de personas, además de que no está pavimentado.

“Los quieren esconder a ese lugar donde no hay nadie. No hay flujo de gente, cómo van a vender, a quién van a vender, no es una reubicación segura”, manifestó.

“Eso ofende a mi gente, y yo no estoy de acuerdo, yo estoy para defenderlos a ellos, no se me hace justo la manera en que los están tratando”.

La regidora Mayra Castillo Tapia, coordinadora de la comisión, aseguró que han pedido información del mercado a la encargada del proyecto de rehabilitación del Centro Histórico y no obtuvo respuesta.

Debido a todo ello, las ediles Castillo y Austria Galindo Rodríguez acordaron solicitar al presidente municipal la información de ese proyecto.

“Porque para las comunidades es muy importante la palabra, y si ya les prometieron un mercado, para ellos tiene mucho valor”, mencionó Galindo.