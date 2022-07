En alerta empresarios por robo de vehículos en supermercados

Ciudad Juárez.— El regreso de crímenes como el robo de vehículos a mano armada prendió una alerta entre empresarios de Ciudad Juárez, quienes piden mayor coordinación entre autoridades de los tres niveles de Gobierno para reforzar las estrategias de seguridad.

José Mario Sánchez Soledad, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), expuso que ante la grave situación, el sector privado en general está en la mejor disposición de colaborar con las autoridades de los tres niveles para evitar que la violencia siga en aumento.

“Yo creo que hay mucha oportunidad de hacer mayor coordinación, por lo que seguimos manifestando esa exigencia de reforzar la coordinación”, dijo.

El martes, una mujer denunció ser víctima del robo de su camioneta por hombres armados que la sorprendieron cuando se encontraba subiendo el mandado en la parte trasera de la unidad, a las afueras de un supermercado en la zona de Pradera Dorada.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 3 de julio a las 9:30 de la noche, en el cruce de la avenida Ejército Nacional y Rancho Mezteñas, refirió la afectada.

El líder del sector patronal manifestó que de voz de las autoridades no conocen sobre este tipo de hechos delictivos, ya que “a veces nos informan de indicadores que tienen avance pero no nos informan de los que no tienen avance”.

También los asesinatos dentro de establecimientos, como el que ocurrió el pasado mes de junio en Denny’s, generaron temor entre los empresarios, quienes tienen miedo de que los negocios sean víctimas de este tipo de hechos.

Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), consideró que para abatir la inseguridad y evitar hechos como la reciente masacre es necesaria la coordinación y colaboración entre gobiernos, corporaciones policiacas y la misma ciudadanía.

Al mismo tiempo que lamentó que los índices delictivos vayan al alza, mencionó que la violencia en Juárez es un problema que nunca ha dejado de existir.

“Nos hemos acercado a la autoridad y siempre dicen que están trabajando en estrategias y demás, pero la gente de Juárez está muy alterada y es un tema en el que vamos a seguir insistiendo”, resaltó.