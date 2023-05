Acumulan maquiladoras mil 100 ton de residuos

El Municipio prohibió el ingreso de basura industrial al relleno sanitario desde fines de la semana pasada, por lo que se generó una acumulación de residuos de mil 100 toneladas en las maquiladoras, dio a conocer Jorge Rogelio Ruiz, de los recolectores de residuos.

El director de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Rogelio Ramos, dijo que desde el jueves se permitió el ingreso de manera parcial, pero ayer ya no se les dio acceso para depositar estos residuos.

Dijo que cada compañía vierte de 20 a 25 viajes diarios de basura industrial; desde el jueves sólo se les permitieron tres, y ayer se cerró completamente.

Agregó que si los desechos se siguen acumulando en la industria maquiladora, existe el riesgo de la contaminación precisamente por el acopio.

Ramos dio a conocer esta situación ayer en una reunión conjunta de los regidores que integran las comisiones de Servicios Públicos y de Hacienda, en la Presidencia Municipal.

Dijo que la explicación fue que este tipo de residuos provocan los incendios en el relleno sanitario, por lo que pidió que la basura industrial se deposite en un área especial.

“Somos un destino de manufactura industrial, es muy necesario descargar los desechos de la industria en alguna parte del relleno, si ustedes creen que esta basura causa los incendios, que se nos asigne una parte del relleno para descargar nosotros y que nosotros estemos pendientes que esa parte esté bien manejada”, indicó.

Jorge Ruiz explicó que desde hace 29 años se depositan este tipo de desechos en el relleno, por lo que los siniestros se generan por el mal manejo del tiradero.

Añadió que aunque existe un tiradero particular para la basura industrial, no lo usan porque no cumple con las condiciones que marca la legislación y porque lo opera la empresa GEN, que es competencia de los demás recolectores, “y obviamente no nos va a permitir como empresa que compitamos, que vayamos”.

Dijo que en el relleno sanitario pagan en promedio de 270 a 350 pesos por tonelada, y en Juárez son unas ocho empresas las que se dedican a recolectar esos residuos.