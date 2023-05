Ebrio golpea a su madre; lo arrestan

Ciudad Juárez.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a cuatro sujetos por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar.

Marco Antonio C. L., de 24 años, fue detenido en el cruce de las calles Albania y Sevilla, en la colonia El Mirador, al ser denunciado por su madre de haberla golpeado cuando éste se encontraba en estado de ebriedad.

En otro caso, Luis Ramón C. C., de 37, quedó arrestado en las calles María Teresa Rojas y Rafael Terrazas Cienfuegos, en la colonia Carlos Castillo Peraza, después de ser señalado de haber agredido física y verbalmente a su ex pareja sentimental cuando se negó a retomar la relación.

Mientras que José Santiago T. H., de 19 años, fue detenido en las calles Chamulas y Mayos, en la colonia Azteca, tras ser acusado de haber agredido a golpes a su pareja sentimental, también, cuando éste se encontraba en estado de ebriedad.

La Policía Municipal también presentó a Carlos Manuel C. H., de 22 años, quien fue detenido en las calles Honduras y Chapala, en la colonia Hidalgo, luego de que fue denunciado por haber golpeado a su esposa, luego de que ella le descubriera fotos con otra persona en su teléfono.

Previa lectura de derechos, fueron puestos a disposición ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado, se informó.